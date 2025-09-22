Ion Cristoiu, despre poziționarea site-ului Gândul pe locul 1 la nivel de audiență: „E victoria ADEVĂRULUI”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a comentat poziționarea site-ului Gândul pe locul 1 în România, la nivel de cititori unici. Acesta a descris situația prin sintagma „victoria adevărului” și a subliniat că Gândul este unul dintre puținele site-uri relevante din peisajul online actual. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„E victoria adevărului. Site-ul e bun. În prezent sunt foarte puține site-uri relevante, printre care și Gândul. Eu citesc toate site-urile, restul sunt plicticoase. Am trăit vremurile din ’67 și știu ce înseamnă clișeul,” a declarat Cristoiu.