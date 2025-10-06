Ion Cristoiu ironizează lista consilierilor lui Nicușor Dan: „Este o listă de RECOMPENSE”

În cadrul unei transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a comentat ironic lista de consilieri prezidențiali anunțată de președintele Nicușor Dan. Cristoiu spune că se aștepta să vadă profesioniști și specialiști, nu apropiați politici, și sugerează că noul președinte preferă să lucreze doar cu oameni în care are încredere personală. Urmăriți aici emisiunea integrală

„După patru luni de zile, te-ai fi așteptat să vezi niște oameni noi, niște specialiști, niște profesioniști. Dar Nicușor Dan a venit cu aceleași nume cunoscute. Ce ne spun ele? Că, așa cum îl știm, Nicușor nu are curajul să lucreze decât cu oameni în care are o încredere personală, verificată în timp. Eu, când am venit undeva, mi-am adus echipa mea. E firesc. Dar la nivelul acesta, de președinte, te aștepți la altceva. Nu discut competența oamenilor, o vom vedea, dar una este să fii politician bun, cum e Tomac, de exemplu și alta este să fii consilier prezidențial. În cazul lui Ludovic Orban, nu știu câtă expertiză poate aduce într-un astfel de rol. Răspunde de partea politică, da, dar nu știu în ce măsură poate fi neutru, pentru că a fost implicat în foarte multe bătălii politice,” a spus acesta.