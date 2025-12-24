Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Tăriceanu: Nicușor Dan s-a scăpat la Politico/Trump nu vede cu ochi buni astfel de declarații/Să nu ne mirăm că România este pusă într-un colț

Tăriceanu: Nicușor Dan s-a scăpat la Politico/Trump nu vede cu ochi buni astfel de declarații/Să nu ne mirăm că România este pusă într-un colț

24 dec. 2025, 15:14, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în cea mai recentă ediție a specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a analizat prestația președintelui după primele 6 luni de mandat. Politician de dreapta, Tăriceanu apreciază că Nicușor Dan nu are experiență politică, iar acest lucru se vede atât în plan intern, cât și în plan extern, ultimul exemplu în acest sens fiind interviul acordat de acesta renumitei reviste Politico.

În opinia fostului premier, Nicușor Dan este în eroare în momentul în care anunță un referendum cu magistrații, lucru confirmat și de avocatul Toni Neacșu pentru Gândul.

Nicușor Dan nu are experiență politică, nici cultură politică

Poate a vrut să zică altceva, nu referendum. Tu conduci după sondaje, după vocea străzii? Cetățenii decid la vot, de ce se fac alegeri libere? Nu așa, stăm în piața publică, la Girafă și culegem impresii de acolo. Președintele aici greșește și greșește pentru că nu are experiență politică și nu are cultură politică. Lucruri foarte grave, ambele. Nu confundați mandatul la Primărie cu experiența politică. Mai ales că la Primărie, am auzit tot felul de relatări că stătea închis în birou, baricadat și nu discuta cu cei care participă la viața cetății. Fie că era vorba de instituțiile din subordinea Primăriei, fie de cei care fac proiecte în oraș, care asigură serviciile publice șamd. Nu cred că va duce la ceva concret demersul președintelui, decât că va continua spectacolul. Cu niște consecințe care, după părerea mea, sunt grave și anume decredibilizarea justiției, a declarat Tăriceanu în studioul Gândul.  

„Trump nu prea e genul care înghite”

În altă ordine de idei, fostul premier liberal a criticat prestația externă și interviul dat de șeful statului în Politico și declarațiile neinspirate ale acestuia cu privire la președintele Donald Trump.

Îmi pare rău să spun, eu nu mă bucur dacă țara mea este privită, și din interior și din afară, prost. Președintele face o figură nu modestă, ci complet defazată peste tot pe unde merge, el nu are niște idei care să se lege de o viziune legată de România, ce vrea pentru România. Suntem într-o perioadă de criză, dar nu văd idei. Și nu sunt numai gafe de protocol, mă refer la declarația pe care a făcut-o în legătură cu politica administrației Trump. Dacă se exprimă așa, Trump nu prea e genul care înghite. Să nu ne mirăm că România este pusă într-un colț. 

Tăriceanu pune un diagnostic dur politicii externe duse de Nicușor Dan și Bolojan: Este zero barat/România e ca o frunză-n vânt/ Și Guvernul este inactiv

Cristoiu ironizează consultările președintelui cu magistrații în ajunul Crăciunului.. "Este o spovedanie ce face Nicușor Dan. Să facă cozonaci"

