În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a lansat un val de critici la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a comparat cu un vagon uitat în gară sau cu o aplicație care nu a mai fost actualizată. Publicistul a amintit și de perioada când acesta era primarul general al Capitalei și a spus într-un mod ironic că se închidea în birou cu toate documentele, în timp ce angajații îl strigau pe gaura cheii. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„El dezleagă cuvinte încrucișate. La Primărie lua toate documentele și se încui­a în birou. Ăia strigau prin gaura cheii să le dea drumul. Textele i le aduc consilierii, că doar nu le face el. Uitați-vă la el. Ați fost vreodată într-o gară uriașă? Întotdeauna, pe linia 7, care are 100 de metri, e un vagon mare care se plimbă întruna. Așa și el. El a pornit ca la aplicații, dar nu e adaptat. Între timp, viața evoluează. Aplicațiile se adaptează, dar el a rămas la varianta veche,” a declarat Cristoiu.