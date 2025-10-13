Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, viitorul PSD-ului în contextul retragerii lui Titus Corlățean din cursa pentru președinția partidului.

„Sorin Grindeanu va împărți puterea cu Olguța Vasilescu pentru că vine secretar-general soțul Olguțăi, Claudiu Manda. E un partid în cavou. Eu un partid care s-a nomenclaturizat. Probabil e ultima dată până la alegeri când PSD-ul mai supraviețuiește. Dacă merg așa pulbere se fac”, a declarat Ion Cristoiu.