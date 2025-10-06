Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu ridiculizează raportul anulării alegerilor prezidențiale: „RUSIA s-a concentrat doar pe TikTok?”

Bianca Dogaru
06 oct. 2025, 16:05, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a criticat documentul invocat în dezbatere cu privire la anularea alegerilor prezidențiale, spunând că e o „foaie fără nume” și că e exagerat să pretinzi că o putere străină, cum ar fi Rusia, s-ar fi concentrat exclusiv pe TikTok. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Dar dacă tu îmi spui mie că, pe lângă toate astea, în acest document fără nume, foaie fără nume, este imbecil să-mi spui că o forță ca Rusia, s-a concentrat numai pe TikTok. Acum se vede slugărnicia. Pentru că, dacă observați, peste tot forțele opuse, aceste minorități care conduc Europa, care sunt o minoritate sunt surclasate, dar au de partea lor presa mare. Și sunt surclasate de aceste rețele sociale. Ei vor să lase presa mare, că e a lor,” a declarat Cristoiu.

