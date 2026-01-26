Ion Cristoiu, siderat că a aflat pe surse despre întâlnirea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan la Cotroceni

Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, a susținut că a aflat pe surse despre o întâlnire între președintele României și Ilie Bolojan, care ar fi avut loc la Palatul Cotroceni. Jurnalistul afirmă că a căutat o confirmare oficială din partea instituțiilor statului, însă nu a identificat niciun comunicat relevant.



„Am aflat dimineață, pe surse, că domnul președinte s-a întâlnit la Cotroceni cu Ilie Bolojan. Eu m-am dus să văd oficial dacă Administrația Prezidențială zice ceva sau Administrația Guvernamentală. Voiam să văd de ce s-au dus la Cotroceni și nu la un restaurant.”

Cristoiu a mai menționat că a găsit doar două comunicări oficiale care să informeze despre această întâlnire, însă niciuna nu preciza motivul întâlnirii sau subiectele abordate. Jurnalistul a punctat absența evenimentului de pe site-ul oficial al Administrației Prezidențiale.