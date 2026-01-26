Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu, siderat că a aflat pe surse despre întâlnirea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan la Cotroceni

Ion Cristoiu, siderat că a aflat pe surse despre întâlnirea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan la Cotroceni

Bianca Dogaru
26 ian. 2026, 15:30, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, a susținut că a aflat pe surse despre o întâlnire între președintele României și Ilie Bolojan, care ar fi avut loc la Palatul Cotroceni. Jurnalistul afirmă că a căutat o confirmare oficială din partea instituțiilor statului, însă nu a identificat niciun comunicat relevant.

„Am aflat dimineață, pe surse, că domnul președinte s-a întâlnit la Cotroceni cu Ilie Bolojan. Eu m-am dus să văd oficial dacă Administrația Prezidențială zice ceva sau Administrația Guvernamentală. Voiam să văd de ce s-au dus la Cotroceni și nu la un restaurant.”

Cristoiu a mai menționat că a găsit doar două comunicări oficiale care să informeze despre această întâlnire, însă niciuna nu preciza motivul întâlnirii sau subiectele abordate. Jurnalistul a punctat absența evenimentului de pe site-ul oficial al Administrației Prezidențiale.

„Ambele erau formulate precum „foarte probabil sau e posibil să discute despre…” Voi ați mai pomenit așa ceva? Administrația Prezidențială informează pe cine? Dacă eu nu știu din comunicatul lor oficial, atunci era normal să dau fake news. Eu vreau să văd textul pe site-ul Administrației Prezidențiale.” 

