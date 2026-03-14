Iușcenko, către Orban: Ucraina sângerează astăzi pentru valorile dezbătute la masa negocierilor în 1999. Unde a dispărut acel Viktor?

14 mart. 2026, 21:30, Știri externe
Iușcenko, către Orban: Ucraina sângerează astăzi pentru valorile dezbătute la masa negocierilor în 1999. Unde a dispărut acel Viktor?

Într-o scrisoare deschisă adresată Viktor Orban, fostul președinte ucrainean Viktor Iușcenko a postat o fotografie din anul 1999, în care apare alături de liderul maghiar, aflat atunci la primul mandat de prim-ministru al Ungariei.

Fostul președinte ucrainean, care susține că a fost otrăvit de serviciile secrete ruse pe durata alegerilor din 2004 pentru că era un candidat pro-UE și pro-NATO, se întreabă de ce Viktor Orban și-a schimbat radical orientarea politică.

„Viktor, uită-te la această fotografie. Stăm unul lângă altul într-un moment în care viitorul regiunii noastre ni se părea comun, clar și luminos. Atunci am crezut împreună că libertatea nu era doar un cuvânt, ci cel mai mare dar pentru care merită să lupți. Îmi amintesc de tine în mod diferit. Îmi amintesc de un lider care a înțeles prețul demnității și știa ce este eliberarea de sub opresiunea imperială.Astăzi mă uit la acțiunile tale și mă întreb: unde a dispărut acel Viktor? ”, a scris fostul președinte ucrainean.

Iușcenko i-a reamintit lui Orban că Ungaria a suferit sub sfera de influență sovietică, mai ales după Revoluția din 1956, când tancurile sovietice au năvălit peste Budapesta. El i-a mai spus premierului că trebuie să pună valorile europene mai presus decât gazul rusesc ieftin.

„Cum s-a întâmplat ca o persoană care a văzut formarea unei Ungarii libere să se alăture acum forțelor care vor să distrugă libertatea vecinului său?Ucraina sângerează astăzi pentru aceleași valori pe care le-am discutat odată la masa negocierilor. Nu ne apărăm doar pământul, apărăm pacea țării tale, precum și pacea întregii Europe.Politica nu este doar despre cifre, profit sau gaz. Este, mai presus de toate, despre valori. Când alegi partea agresorului, trădezi nu doar Ucraina – trădezi memoria propriului popor, care știe cum sunt tancurile sovietice pe străzile din Budapesta.Victor, oprește-te și amintește-ți cine ai fost. Istoria este un judecător aspru. Nu-i iartă pe cei care au tăcut sau au ajutat răul în vremuri de mari încercări. Nu este prea târziu să ne întoarcem la lumină, la adevărata fraternitate europeană, unde onoarea este prețuită, nu acordurile politice dubioase.Te îndemn să privești adevărul în ochi. Fii liderul pe care lumea l-a respectat odată și care a știut că libertatea este singura cale.”, a adăugat fostul lider ucrainean.

Andrii Osadchuk, parlamentar ucrainean, a acuzat  în secțiunea de comentarii că Viktor Orban a fost încă din 1999 sub controlul serviciilor ruse.

„Cel mai probabil, Viktor (Orban) nu a plecat nicăieri. Există toate motivele să credem că, în momentul întâlnirii voastre din 1999, el se afla deja sub controlul deplin al FSB și al autorităților criminale din Comunitatea Statelor Independente”

Sursa Foto: Facebook

Mediafax
