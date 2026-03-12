Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu prezintă scenariul în care republicanii lui Trump pot câștiga alegerile datorită războiului din Iran

Doru Bușcu prezintă scenariul în care republicanii lui Trump pot câștiga alegerile datorită războiului din Iran

12 mart. 2026, 17:23, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În ultima ediție a emisiunii „Ai aflat!”, moderată de Ionuț Cristache, invitatul Doru Bușcu a vorbit despre președintele american Donald Trump, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Jurnalistul, redactor-șef al publicației Cațavencii, a explicat că, inițial, mesajul a fost adresat direct poporului iranian, sugerând ideea unei revolte împotriva regimului de la Teheran. Ulterior, însă, discursul s-ar fi schimbat, fiind prezentată ideea nu ar mai exista ținte importante de lovit și războiul s-ar putea încheia rapid.

„Nu cred are o problemă să-și definească victoria în termenii lui”

„Inițial a fost un mesaj către poporul iranian: „Ceasul deșteptării voastre a venit. Profitați de asta, răsturnați regimul și asigur o să-l dăm jos.” După aceea, însă, lucrurile s-au schimbat. La un moment dat a spus nu mai au nimic de lovit, războiul se va termina foarte repede, pentru ca petrolul să-și revină și așa mai departe.

Nu cred are o problemă să-și definească victoria în termenii lui. Dacă își poate defini convingător, spunem, victoria, chiar dacă America se retrage, în trei zile se poate regrupa. De acolo vor fi fericiți: aiatolahii nu vor mai da cu bombe, pentru că, pentru ei, confruntarea înseamnă extincție.

Dacă lucrurile continuă așa, sigur ei au în continuare rachete pe sub pământ. Mai există un alt Iran „pe dedesubt”; stați convinși vor continua tragă cu rachete. Dar, în orice caz, ar fi fericiți dacă americanii s-ar retrage.

Trump, dacă scoate un folos demonstrabil pentru America, va avea succes la alegerile de la jumătatea mandatului”, a declarat Doru Bușcu, în cadrul emisiunii „Ai aflat”, moderată de Ionuț Cristache. 

