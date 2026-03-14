Metoda recomandată de experți pentru a conserva făina. Care sunt semnele care indică că produsul nu mai este bun de consum

Făina este unul din alimentele neperisabile, dacă este depozitată corect. De obicei se consumă mult înainte de a ajunge la termenul de valabilitate menționat pe ambalaj, însă, există situații în care făina poate să se strice mai repede. Din acest motiv este important să știm precis cum să recunoaștem o făină care s-a stricat.

Modul în care făina este păstrată poate avea un efect important asupra valabilității sale, indiferent de data menționată pe ambalaj. Câteodată se mai întâmplă să găsim un pachet de făină pe jumătate folosit uitat prin cămară, așa că ne vom întreba, inevitabil, dacă mai poate fi folosit, deși a trecut deja data de expirare.

Termenul de expirare este orientativ

De obicei, pachetele de făină din magazine au un termen de valabilitate de aproximativ un an, însă este important să facem distincția între data de expirare și termenul de valabilitate. De exemplu, Holly Markowitz, directoarea de cercetare și dezvoltare de la o companie producătoare de făină, spune că producătorii stabilesc data de expirare și de consum preferențial pentru a informa consumatorii despre momentul optim pentru aroma și calitatea făinii. Însă, acestea nu sunt date de expirare pentru produs.

Cum se păstrează optim făina

Practic, ștampila de pe ambalaj este o indicație a vechimii produsului, nu un avertisment pentru a arunca alimente nesănătoase. În ce privește făina, durata ei de valabilitate va depinde enorm de modul în care este păstrată.

Mai precis, locul în care aceasta este ținută poate să prelungească durata de valabilitate.

„Făina depozitată într-un recipient etanș în frigider sau în congelator își va păstra calitatea mult mai mult timp decât făina lăsată într-un borcan de sticlă pe jumătate gol pe un blat de bucătărie”, a explicat autorul de cărți de bucate Harold McGee, conform marthastewart.com.

