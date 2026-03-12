Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu comentează gafele de protocol ale lui Nicușor Dan: Cineva trebuie să îi arate drumul

Doru Bușcu comentează gafele de protocol ale lui Nicușor Dan: Cineva trebuie să îi arate drumul

12 mart. 2026, 16:03, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În ultima ediție a emisiunii „Ai aflat!”, moderatorul emisiunii Ionuț Cristache și invitatul său Doru Bușcu au comentat noile gafe de protocol ale președintelui Nicușor Dan în momentul în care Volodimir Zelenski a fost primit oficial la Palatul Cotroceni. 

„Să punem vopsea reflectorizantă pe covoarele roșii?”

Discuția a pornit de la o scenă în care Nicușor Dan a avut parte de un nou moment de rătăcire și nu a mai știut pe unde să meargă. La finalul saluturilor, șeful statului s-a întors spre șefa de protocol pentru a primi indicații cu privire la pașii următori. Deși Delia Dinu l-a îndrumat pe Nicușor Dan să se întoarcă, acesta a avut nevoie și de confirmarea lui Zelenski. Moderatorul emisiunii a ironizat situația și a sugerat că Nicușor Dan ar avea nevoie de indicații vizuale ca să respecte în mod corect pașii protocolari.

„O vedeți pe doamna Delia, șefa protocolului: «Domnule Nicușor, ce am repetat noi până la ora asta?» și preia Zelenski conducerea. Adevărul e că nu mai știi ce să faci. Să punem niște vopsea reflectorizantă pe covoarele alea roșii? Să punem niște beculețe ca pe pistele de aterizare?”

Cunoscutul jurnalist, redactor-șef al publicației Cațavencii, a completat imediat ideea moderatorului și a vorbit despre modul în care sunt organizate astfel de evenimente pentru oamenii care nu au o orientare bună în spațiu.

„În capitalele occidentale există, pentru că iau în calcul și oameni care nu sunt atât de bine orientați în spațiu, pe asfalt scrie «așteaptă». «Uită-te în stânga, uită-te în dreapta»”, a spus Doru Bușcu.

Ionuț Cristache a remarcat că președintele României nu este tuns, motiv pentru care pare mai înalt cu 10 cm decât președintele Ucrainei. Acesta a amintit despre o fotografie surprinsă în timpul pregătirilor de protocol, în care doi angajați au reglat înălțimea microfonului plasat la marginea covorului roșu. Aceștia au pus mâna pe ruletă și au măsurat înălțimea ideală, atât pentru Zelenski, cât și pentru Nicușor Dan.

În final, moderatorul l-a întrebat pe Doru Bușcu care crede că este adevăratul motiv al vizitei lui Zelenski în România. Doru Bușcu a răspuns, firește, într-o notă ironică și a sugerat că întâlnirea ar putea deveni un avantaj pentru Nicușor Dan.

„Înainte de a ne gândi de ce a venit, pentru noi este un mare avantaj. Pentru Nicușor pentru că are ocazia să-l angajeze la PR. Dacă vorbește și îl roagă pe Zelenski așa cum trebuie, Zelenski cred că poate să-l ducă în mai multe cabinete internaționale, inclusiv la Casa Albă sau la Paris mai repede decât întreaga birocrație.”

