Prima pagină » Știri externe » Trump respinge propunerile pentru discuțiile de pace și vrea continuarea războiului cu Iranul. Macron încearcă să medieze pacea Israel-Liban

14 mart. 2026, 22:27, Știri externe
Donald Trump a respins propunerile aliaților din Orientul Mijlociu privind începerea discuțiilor de pace cu Iran. Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters: „Trump nu este interesat chiar acum. Vom continua misiunea neobosit.”

Iranul a refuzat începerea discuțiilor de pace cu SUA și Israel până la încetarea focului. Eforturile de mediere a discuțiilor, inițiate de Oman și Egipt, au fost suspendate.

Emmanuel Macron a propus un plan de pace pentru a încheia războiul dintre Israel și Liban, transmite Axios. Dar este specificat că Libanul trebuie să recunoască Israelul ca stat. Israelul ar urma să-și retragă trupele din sudul Libanului și să negocieze un aocrd de non-agresiune cu Libanul.

Planul de pace presupune și dezarmarea organizației teroriste Hezbollah, staționată la sud de râul Litani. Ministerul Sănătății din Liban a transmis că 826 de oameni au fost uciși și alți 2.009 au fost răniți pe durata a celor 12 zile de atacuri israeliene.\

Războiul declanșat de atacurile SUA asupra Iranului din 28 februarie 2026 a dus la uciderea a peste 2.000 de oameni și la cea mai mare criză petrolieră din 1979 încoace după ce Iranul a blocat tranzitul petrolier din Strâmtoarea Ormuz.

Sursa Foto: Profimedia

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe