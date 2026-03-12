Doru Bușcu critică poziția AUR pe relocarea forțelor americane în România: „S-au prăjit / Efortul de a umbla cu șepci MAGA și de a tăia tortul Groenlandei, ornat cu steagul Americii, este inutil”

Invitat în cadrul emisiunii „Ai aflat”, moderată de Ionuț Cristache, Doru Bușcu a comentat pozițiile partidului Alianța pentru Unirea Românilor în contextul dezbaterilor politice recente, susținând că gesturile formațiunii sunt „inutile”.

Doru Bușcu a făcut referire la aparițiile publice în care membri ai partidului au purtat șepci inspirate de sloganul MAGA și la acțiuni precum tăierea tortului Groenlandei, pe care le-a descris drept încercări fără efect real în plan politic.

„AUR s- au prăjit, după părerea mea”

„De ce să intrăm în această poveste ridicolă? Așa cum s-a întâmplat în Turcia în 2000. Iar AUR s-au prăjit, după părerea mea. Tot efortul de a umbla cu șepci MAGA în cap și de a tăia tortul Groenlandei, ornat cu steagul Americii, este inutil.

Care crezi că ar fi fost explicația lor? Eu am văzut că, în paralel cu ceea ce se întâmpla în Parlamentul României, unul dintre invitații voștri, care a ajuns prim-vicepreședinte la AUR, Dan Dungaciu, susținea — sigur, cu o terminologie mai bună — acest vot negativ, pentru că probabil că în documentul acela sunt lucruri care exced parteneriatul, și așa mai departe, probabil.

Pe de altă parte, Dan Dungaciu este un susținător aluziv și, de multe ori, implicit al intereselor Rusiei. Îmi amintesc cu precizie ce făcea și ce spunea înainte ca Rusia să atace Ucraina. Încerca să adoarmă, ca un dirijor care dă mai încet flautul și trombonul, opinia publică — mă rog, poate și oficialitățile. Declara că toată lumea știe că Rusia nu va ataca Ucraina”, a declarat Doru Bușcu, în cadrul emisiunii „Ai aflat”, moderată de Ionuț Cristache.

