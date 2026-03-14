Aceasta este cea mai frecventă greșeală făcută la sensuri giratorii, potrivit experților. A conduce pe stânga nu este calea corectă

14 mart. 2026, 21:07, Actualitate
Sursa foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

Un sens giratoriu este o caracteristică foarte comună a condusului la nivel mondial, dar există încă întrebări despre cum să îl parcurgeți. Pentru a clarifica orice confuzie, instructorul de teorie a condusului cunoscut sub numele de @olga.teorica de pe TikTok a creat o postare răspunzând la această întrebare.

Deși videoclipul este destinat potențialilor șoferi, explicația sa va fi benefică și pentru șoferii experimentați, deoarece există o greșeală foarte frecventă pe care o fac pe baza reglementărilor învechite. În acest sens, Olga avertizează asupra următoarelor aspecte: „Există ceva ce greșesc mulți oameni și te-ar putea costa o greșeală la examen”, afirmă ea.

Gafa care te poate costa în giratoriu

Greșeala, explică ea, este legată de utilizarea incorectă a semnalizatoarelor în sensuri giratorii. Mulți aspiranți la conducere cred că ar trebui să folosească semnalizatorul pentru a indica faptul că continuă să circule în sensul giratoriu, mai ales atunci când sunt pe cale să ia o ieșire mai în față. Cu toate acestea, instructorul clarifică faptul că această interpretare este incorectă. „Folosirea semnalizatorului de stânga pentru a indica faptul că continuă să circule în sensul giratoriu nu este un semnal valid”, explică ea.

„Dacă tot vei pleca, atunci da, folosește semnalizatorul.”

Pentru a înțelege mai bine situația, experta a comparat-o cu un alt scenariu rutier obișnuit. „E ca și cum ai conduce drept înainte”, subliniază ea. Ea adaugă o reflecție simplă care ajută la internalizarea regulii: „Când conduci drept înainte, nu folosești semnalizatorul.”

În primul rând, veți folosi acest dispozitiv, acest lucru va trebui făcut în prealabil. „Dacă urmează să schimbați banda, folosiți semnalizatorul”, a explicat instructorul. Același lucru este valabil și la ieșirea din sens. Dacă indicatorul se află pe ecranul senzorului rotativ, dacă această celulă este instalată, va apărea pe partea respectivă.

De fapt, deși toți șoferii cunosc această regulă, Olfa a subliniat ceea ce s-a menționat în paragraful anterior. „Dacă aveți de gând să ieșiți, atunci da, folosiți semnalizatorul”, ne amintește ea. În acest caz, semnalul corect este cel corect, deoarece indică ieșirea de pe banda de circulație. „Dar cel corect”, conchide ea.

