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Lasconi, necruțătoare și cu Bolojan: „Cea mai mare vulnerabilitate a lui este orgoliul” / „Este o altă variantă a lui Klaus Iohannis”

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În cadrul emisiunii AI Aflat! cu Ionuț Cristache, Elena Lasconi i-a făcut portretul lui Ilie Bolojan, premierul demis al României și persoana pe care, în 2024, o anunța ca prima varinată de prim-ministru în cazul în care aceasta ar fi ajuns președinta României.

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Portretul lui Ilie Bolojan, făcut de Elena Lasconi

Elena Lasconi a evidențiat cel mai mare minus al lui Ilie Bolojan. În opinia acesteia, „orgoliul” este o mare vulnerabilitate, mai ales când faci parte din „ politica mare”.

„El are foarte multe plusuri, dar are și multe minusuri. La categoria minusuri, cea mai mare vulnerabilitate a lui este orgoliul. El dacă se supără pe cineva, el este orgolios. În politică, dacă vrei să faci lucruri pentru oameni, nu trebuie să fi orgolios. El e o altă variantă a lui Klaus Iohannis, cu orgolii. Nu îi place să fie criticat. Ori așa ceva nu se poate întâmpla, mai ales când ești în politica mare.”

Lasconi nu a evidențiat doar minusurile lui Ilie Bolojan. Fosta candidată la prezidențiale spune că ideile pe care premierul demis le-a prezentat „sunt bune”, însă pentru a le sprijini are nevoie de oameni și mai capabili în jurul lui.

„Ideile lui sunt bune, dacă se înconjoară de oameni și mai buni poate să facă lucruri foarte bune. A fost un primar pe care eu l-am admirat și de la care am furat meserie. Am urmărit ce făcea în perioada în care era primar. Tocmai de aceea a fost propunerea mea și mi-am pus tot USR-ul în cap, degeba se pupă acum între ei.”

„Am avut mare hate din partea colegilor mei din USR

Elena Lasconi a mărturisit și faptul că a primit foarte mult hate din partea colegilor de la USR în momentul în care, în 2024, a declarat că în funcția de prim-ministru ar trebui să fie un om cu multă experiență în administrație și nu cunosc pe altcineva care să aibă mai multă experiență în administrație decât domnul Bolojan”.

Potrivit declarațiilor acesteia, la vremea respectivă, USR l-ar fi văzut pe Cătălin Drulă mai potrivit.

„Să știți că am avut mare hate din partea colegilor mei din USR, în campania de prezidențiale. Că ce m-am trezit eu să îl propun pe Bolojan și nu pe Drulă. Că Drulă ar fi mai bun. Pentru că mi se pare mai serios, are și minusul că nu vorbește deloc engleză, dar nu trebuie să vorbești fluent engleză. Poți să ai lângă tine un translator. Asta este o frustrare a dumnealui”.

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