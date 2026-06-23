Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Elena Lasconi a ieșit la atac! După luni de tăcere, vorbește exclusiv la Gândul. Îl face vinovat pe Nicușor Dan de criza politică și de dezastrul economic. „Va fi primul președinte demis”/”O persoană cu o moralitate îndoielnică, fără caracter și un mincinos”/”Este o vulnerabilitate pentru România”/”Este omul sistemului”

Elena Lasconi a ieșit la atac! După luni de tăcere, vorbește exclusiv la Gândul. Îl face vinovat pe Nicușor Dan de criza politică și de dezastrul economic. „Va fi primul președinte demis”/”O persoană cu o moralitate îndoielnică, fără caracter și un mincinos”/”Este o vulnerabilitate pentru România”/”Este omul sistemului”

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După luni de tăcere, Elena Lasconi iese la atac și îi distruge primul an de mandat lui Nicușor Dan. Invitată în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” fosta candidată la cea mai înaltă funcție în stat îl face vinovat pe actualul președinte de criza politică și de dezastrul economic.

„Să se roage la Măicuța Domnului Nicușor Dan să termine mandatul. Dacă se va ajunge la suspendare, va fi primul președinte demis. Nu pot să cred că a fost olimpic. Cred că a fost fake news”, a spus Elena Lasconi.

„De la anularea alegerilor a început nenorocirea. Va mai trece vreme până când oamenii vor înțelege. Încrederea românilor în vot aproape a dispărut”, a adăugat Lasconi.

Fosta candidată la președinție l-a caracterizat pe Nicușor Dan: „Cât de cât am reușit să-l cunosc, vorbim de o persoană cu o moralitate îndoielnică, fără caracter și un mincinos”.

Adrian Veștea și Eugen Tomac au fost propuneri iresponsabile de premier, a susținut Lasconi. Vezi detalii AICI

„Nu știu dacă înțelege pe ce lume trăiește”, a mai spus Elena Lasconi despre Nicușor Dan. „Este o vulnerabilitate pentru România”, a adăugat aceasta.

„Nicușor Dan este omul sistemului”

Pe de altă parte, primărița din Câmpulung l-a lăudat pe George Simion pentru modul în care s-a comportat la votul din Parlament pentru învestirea Guvernului Veștea.

„Îl felicit pe George Simion pentru rezultatul de aseară”, a spus Elena Lasconi. Vezi detalii AICI

Elena Lasconi a dezvăluit ce a lovit-o cel mai mult în campania de la prezidențiale: E dureros să afli că ai fost proastă, țață, drogată, că am lucrat la SRI!

„Nu sunt o proastă, am luptat cu viața”, a mai spus Elena Lasconi. „Muncesc de dimineața și până seara, de-asta am ajuns la al doilea mandat de primar”, a adăugat Lasconi. Vezi detalii AICI

„Nicușor Dan este omul sistemului”, a mai spus fosta candidată la președinție. „Toți s-au mobilizat să iasă el președinte. Pe Nicușor poți să-l faci cum vrei, nu are anduranță, nu are determinare, îi lipsește iubirea de această țară, e manevrabil, e influențabil”, a continuat Lasconi. „Nicușor Dan nu are suflet”, a mai spus primărița din Câmpulung.

„Eu aș pune AUR la treabă, aș aduce AUR la guvernare”

Elena Lasconi a mai spus că nu va mai candida niciodată. „Să ne înțelegem, a fost, cum să zic, la ofertă. În momentul în care s-au anulat alegerile, normalitatea într-o țară democratică ar fi fost să ieși în stradă, să protestezi, nu «Aoleu, am scăpat de ruși»”, a spus Lasconi. „Aș fi fost cel mai bun președinte. Ar fi fost o Românie normală. M-aș fi luptat pentru fiecare român”, a mai declarat fosta candidata la prezidențiale.

„Eu aș pune AUR la treabă, aș aduce AUR la guvernare”, a mai spus Elena Lasconi. Aceasta ar fi soluția pentru ieșirea din criza politică, în opinia primăriței din Câmpulung: „Aș face guvern PNL-USR-AUR. Aș izola PSD”. Vezi detalii AICI

Totodată, Elena Lasconi susține că, dacă se organizează alegeri anticipate, AUR ar putea obține 70-80% din voturi. Vezi detalii AICI.

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