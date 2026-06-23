Elena Lasconi a susținut, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, că, după părerea sa, Nicușor Dan va fi demis și vor exista din nou alegeri. Fosta candidată la prezidențiale consideră însă că dacă ar avea loc alegeri anticipate, AUR ar câștiga cu 70-80%. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Elena Lasconi: ”Că vă spun sigur că vom avea un 70-80% din partea asta de izolaționiști”

Aceasta a subliniat că, dacă Nicușor Dan nu va putea debloca criza politică, atunci se va contura scenariul alegerilor anticipate, în care AUR ar câștiga detașat.

”Eu nu cred că, dacă ar începe procedurile de suspendare ale președintelui, eu cred că el va fi demis și vom avea din nou alegeri. Să vedem dacă poate să deblocheze situația, să nu avem alegeri anticipate, pentru că vă spun sigur că vom avea un 70-80% din partea asta de izolaționiști. (n.r. Ionuț Cristache: Adică 70-80% AUR?) Da. Să vedem pe cine propune, ca să nu se întâmple asta”, a spus Elena Lasconi.

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