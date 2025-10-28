Lia Olguța Vasilescu dă vina pe Bolojan pentru haosul de la Guvern: „Totul este BLOCAT la ora actuală din cauza lui”

Invitată în emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu a criticat atitudinea premierului Ilie Bolojan și a afirmat că activitatea Guvernului este complet blocată din cauza acestuia. Edilul Craiovei a spus că partidul său și-a respectat angajamentele din Coaliție, însă premierul este cel care blochează deciziile importante. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Exact ce vedeți că se întâmplă: nimic. Totul este blocat la ora actuală. Daca nu se înțelege că și noi am trecut printr-o campanie electorală. Sunt niște angajamente care s-au asumat în coaliție. Viziunea noastră economică. Am spus ca nu putem să ne asumăm răspunderea pe zece pachete de reforme. Există acest blocaj care nu are legătură cu noi. E un blocaj făcut de un om, de Bolojan,” a declarat Vasilescu.