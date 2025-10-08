Marcel Ciolacu a anunțat ziua în care se va organiza congresul PSD: „Se va stabili și data ALEGERILOR”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a declarat că data congresului PSD va fi stabilită în ședința BPN de luni și că nu va candida la nicio funcție, dar îl va vota pe Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte al partidului. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Congresul PSD când îl faceți? Cred că luni e un BPN, eu nu sunt membru. Luni se va stabili data alegerilor. Eu o să votez cu Sorin Grindeanu, așa cum am zis. Nu voi candida la nicio funcție, exclus acest lucru. E timpul să vină altă echipă, cu alți oameni,” a anunțat Ciolacu.