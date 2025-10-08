Marcel Ciolacu avertizează că România se află pe drumul GREȘIT: „Fără un plan economic, pensii și salarii înghețate, investiții blocate”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, acuzând că toate măsurile luate până acum de Bolojan au fus la o „descreștere” economică. Liderul PSD a spus că fără un plan de relansare și fără investiții, România „se duce în cap”. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Fără un plan economic și un plan de măsuri de relansare a economiei, ne ducem în cap. Suntem pe drumul greșit. Toate măsurile luate au dus la o descreștere, nu la o creștere. Pensiile sunt înghețate, salariile sunt înghețate, investițiile sunt blocate. S-au luat măsuri care au bulversat toată România,” a declarat Ciolacu.