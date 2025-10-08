Marcel Ciolacu își anunță candidatura la Consiliul Județean Buzău: „Eu sunt PREGĂTIT să candidez”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a anunțat că este pregătit să candideze la președinția Consiliului Județean Buzău, dar numai dacă PSD îl susține. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Dacă vor fi alegeri, eu candidez la Buzău. Merg la Consiliul Județean, nu am nicio problemă. Am avut întâlnire și cu primarii de la Buzău. Dacă organizația va fi de acord, eu o să candidez. Eu sunt pregătit să candidez în cazul în care se anunță alegeri,” a transmis Ciolacu.