În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Marius Tucă, jurnalist și realizator de emisiuni, a vorbit despre viitorul politic al candidatului la Primăria Capitalei susţinut de AUR, Anca Alexandrescu.

Întrebat dacă crede în viitorul politic al Ancăi Alexandrescu, Marius Tucă a răspuns: „Ține și de relația ei cu George Simion. În ce măsură se vor înțelege ca să meargă mai departe în AUR și în politica românească”.

Pe de altă parte, Ion Cristoiu a subliniat că Anca Alexandrescu nu ar trebui să se combine cu AUR.

„Nu aș sfătui-o să se combine cu AUR, poate la prezidențiale. Ea trebuie să se întoarcă acum întărită la emisiunea ei de vedetă și să continue să sprijine AUR și pe Călin Georgescu”, a spus gazetarul.

