După fiascoul repatrierilor, Oana Țoiu i-a primit pe românii întorși din Orient pe Otopeni cu îmbrățișări: „Nu ne vom opri până nu discutăm cu fiecare dintre părinții îngrijorați”

După fiascoul repatrierilor, ministrul de Externe, Oana Țoiu, i-a primit cu îmbrățișări pe românii întorși din Orient pe Aeroportul „Henri Coandă” – Otopeni.

„În dimineața asta ne-am început ziua la ora 5 cu bucuria de a primi acasă o parte dintre românii blocați în Orientul Mijlociu, familii care au revenit cu zborurile organizate de România. Mulțumesc echipelor din teren şi de la linia telefonică de urgență pentru munca din aceste 6 zile în celula de criză și pentru efortul care va urma, pentru că nu ne vom opri până nu discutăm cu fiecare dintre părinții îngrijorați, cu familiile care sunt încă acolo. Au reînceput și alocările de intervale de zbor pentru cursele comerciale spre București, zilnic, așa cum s-au angajat în discuțiile diplomatice cu noi și cu premierul partenerii noștri din regiune. Îi îndemnăm pe cei care au posibilitatea de a veni acasă aşa să opteze pentru ele şi să nu amâne. Cursele din această dimineață au fost realizate după ce România a activat în premieră mecanismul european rescEU pentru capacitatea aeronavelor de zbor pentru repatriere în situații de urgență”, a scris Oana Țoiu, pe Facebook.

În schimb, pe 3 martie, în timp ce se afla pe Aeroportul Otopeni, chiar la Terminalul Sosiri, unde au ajuns peste 300 de români blocați în Israel la izbucnirea conflictului din Iran, Oana Țoiu nu s-a întâlnit cu ei.

Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman

Dar Oana Țoiu este implicată într-un alt mare scandal, după ce fostul premier Victor Ponta a publicat, sâmbătă, un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook, după ce fiica sa a ajuns în siguranță în România.

Ponta acuză MAE de abuz, minciună și „vendetă politică” și susține că minora a fost exclusă intenționat din grup la ordinul ministrei Oana Țoiu.

Victor Ponta susține că fiica sa a fost chemată oficial la Consulatul din Dubai pentru a fi evacuată cu autocarul spre Oman, însă a fost lăsată în urmă în ultimul moment.

Fostul premier susține că are informații despre un apel telefonic prin care ministrul de Externe ar fi blocat repatrierea fetei.

Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier a confirmat pentru Gândul că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar.

”Vreau să o vedem acasă întâi”, a spus Victor Ponta. Incidentul a fost făcut public de Dana Budeanu.

Surprize pe lista MAE cu români repatriați din Dubai pe criterii de selecție. În avion s-ar fi aflat cupluri de îndrăgostiți, în timp ce Irina Ponta a fost abandonată

Pe lista românilor care au fost repatriați, vineri, în România, după ce au fost blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza războiului din Iran, s-ar fi aflat mai multe persoane care nu întruneau criteriile de selecție anunțate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). .

Trei cupluri de români, care nu îndeplineau criterii de selecție anunțate de MAE, adică fără să fie minori neînsoțiți, fără să fie vorba de femei însărcinate sau alte probleme medicale, s-au întors la București cu o cursă organizată de MAE.

Este vorba de un zbor de evacuare, organizat de România prin intermediul Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM), care a avut loc vineri, 6 martie.

Potrivit Antena 3, la bordul acestui avion, primul pe ruta Oman-București, s-au aflat 127 de români, dintre care 95 au fost minori.

Printre acești pasageri s-ar fi aflat și trei cupluri de români care se aflau în vacanță în Dubai.

