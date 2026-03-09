Apelurile spam au devenit una dintre cele mai mari agresiuni pentru oameni, chiar dacă sunt reglementate prin lege de ceva vreme, așa că, în principiu, ar fi trebuit să înceteze să mai fie o astfel de pacoste pentru utilizatori, publică elecomista,sp

Cu toate acestea, conform datelor din Raportul Global Call Threat realizat de Hiya, utilizatorii spanioli, alături de francezi, primesc cele mai multe apeluri spam din Europa, cu o medie de 10 astfel de apeluri pe lună. Adesea, comportamentul și acțiunile noastre în timpul navigării pe internet sunt cele care perpetuează această problemă. După cum subliniază această utilizatoare pe contul ei X, „de fiecare dată când respingi un apel, confirmi că numărul tău este activ”, ceea ce, potrivit ei, face ca „apelurile să se înmulțească”.

După cum explică el, atunci când ne înregistrăm pe orice site web sau aplicație și ni se cere numărul nostru de telefon, aceste informații sunt apoi transmise unor terțe părți cu interese comerciale, care încearcă să ne sune pentru a ne verifica numărul. Problema este că, dacă nu luăm măsurile de precauție necesare, acest ciclu de apeluri constante nu face decât să se multiplice și să se intensifice.

Cum oprești apelurile spam

Trebuie să urmezi un plan în mai mulți pași pentru a nu mai primi aceste tipuri de apeluri. Primul pas este să te înregistrezi la o organizație care îți protejează numărul; în Spania, aceasta este Lista Robinson. Apoi, pe dispozitiv, va trebui să activezi blocarea spamului încorporată, deși este posibil să o ai deja activată:

Pe iPhone: Setări > Telefon > Dezactivare sunet apeluri necunoscuți (ACTIVAT).

Pentru a adăuga un alt nivel de securitate, descărcați o aplicație de blocare a spamului. Ea recomandă trei opțiuni gratuite:

RoboKiller (blochează 99% din spam).

Nomorobo (bază de date colaborativă pentru spam).

Truecaller (identifică numere necunoscute înainte de a răspunde)

În cele din urmă, este esențial să nu mai confirmați că numărul dvs. este activ. Pentru a face acest lucru, nu răspundeți niciodată la apeluri de la numere necunoscute, nu apăsați niciun buton în timpul apelului (nici măcar pentru a vă dezabona) și, cu siguranță, nu sunați înapoi. „

Fiecare interacțiune îi învață pe inteligența artificială că sunteți o țintă activă. Lasă-o să sune în gol”, sfătuiește Lista Robinson.

