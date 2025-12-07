Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Marius Tucă analizează campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Nu cred să fi văzut atâta apatie de când mă uit eu la alegeri”

Marius Tucă analizează campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Nu cred să fi văzut atâta apatie de când mă uit eu la alegeri”

Andrei Rosz
07 dec. 2025, 22:30, Marius Tucă Show
Marius Tucă analizează campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Nu cred să fi văzut atât apatie de când mă uit eu la alegeri”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Marius Tucă, jurnalist și realizator de emisiuni, a făcut o analiză a campaniei electorale pentru Primăria Generală a Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Marius Tucă: „Știi când zice du-te acolo, că o să fie bine. Și lui Drulă i s-a spus, probabil, că o să fie bine. A ieși Nicușor de vreo două ori, ca să îi mai scadă puțin procentul… Pentru că Nicușor Dan are cea mai slabă cotă de încredere din toți președinții României din 1989 încoace.”

Invitat la ediția specială „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marius Tucă a făcut o analiză a campaniei electorale pentru Primăria Generală a Capitalei. Acesta a început prin a spune că nu a mai văzut vreodată atâta apatie într-un tur de alegeri. Jurnalistul susține că România a fost înghețată într-un proiect al Franței sau al Germaniei. Acesta amintește și de strategia SUA care se opune direcției în care se află în prezent România.

„Nu cred să fi văzut atât apatie de când mă uit eu la alegeri, și mă uit din dintotdeauna, așa cum a fost în campania asta electorală. Parcă sistemul a dorit să nu se întâmple nimic în campania asta electorală. Să nu aibă loc nici surpriză, să nu zboare nicio lebădă neagră, să nu zboare nicio lebădă albă. Pur și simplu o apatie de la un capăt la altul, ca România să rămână înghețată, încremenită în proiect, așa cum vrea Europa, așa cum vrea Bruxelles-ul, așa cum vrea Franța, că tot pleacă Nicușor, mâine la Paris… Așa cum vrea Germania, în ciuda ceea ce vrea America. Poate vorbim puțin mai târziu despre ce vrea America, pentru că această strategie de securitate a Americii vorbește clar, alb pe negru, răspicat și despre faptul că țările trebuie să se întoarcă la țările-națiune, țările din Europa, și se luptă cu Ursula și cu Europa. Dar aici putem dezvolta și mai târziu. Fiecare candidat era asigurat într-un fel sau altul, mai puțin Anca Alexandrescu, că o să fie bine. Știi când zice du-te acolo, că o să fie bine. Și lui Drulă i s-a spus, probabil, că o să fie bine. A ieși Nicușor de vreo două ori, ca să îi mai scadă puțin procentul… Pentru că Nicușor Dan are cea mai slabă cotă de încredere din toți președinții României din 1989 încoace. Și Anca era singura care ar fi putut să schimbe ceva. Numai că Bucureștiul este București, iar revolta, că v-am ascultat emisiunea venind încoace, în mașină… Iar revolta aia pe care o așteptăm cu toții n-a avut loc la București și nici nu avea cum să aibă. Pentru că Bucureștiul, mai spun o dată, e cu totul altceva decât oricare alt oraș. Revolta se amână pentru data viitoare. Ne strângem hârtiile, ne ducem acasă și ne culcăm aproape neliniștiți…”, a explicat jurnalistul.

Recomandarea video

Mediafax
Marele pierzător al acestor alegeri
Digi24
George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor
Cancan.ro
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rezultate oficiale alegeri București 2025. Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu conduc la numărul de voturi
Cancan.ro
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Efectul surprinzător al gazului ilariant împotriva depresiei severe
EXTERNE Imagini demne de cascadorii râsului: doi Moși Crăciun s-au luat la bătaie într-un supermarket
23:23
Imagini demne de cascadorii râsului: doi Moși Crăciun s-au luat la bătaie într-un supermarket
EXCLUSIV Ciprian Ciucu, pentru Gândul: Voi fi un primar consensual și colaborativ/ Voi încerca să replic coaliția de guvernare și în plan local, cu PSD și USR/ Bolojan e bucuros că am oferit cea mai bună ofertă electoratului și că am arătat respect bucureștenilor
23:16
Ciprian Ciucu, pentru Gândul: Voi fi un primar consensual și colaborativ/ Voi încerca să replic coaliția de guvernare și în plan local, cu PSD și USR/ Bolojan e bucuros că am oferit cea mai bună ofertă electoratului și că am arătat respect bucureștenilor
SPORT Filipe Coelho, pas greșit ACASĂ! Universitatea Craiova nu poate trece de trupa lui Daniel Pancu în Superliga
23:12
Filipe Coelho, pas greșit ACASĂ! Universitatea Craiova nu poate trece de trupa lui Daniel Pancu în Superliga
LIVE 🚨 Peste 94% din voturi numărate. Marea surpriză a alegerilor: Anca Alexandrescu este pe locul 2
23:03
🚨 Peste 94% din voturi numărate. Marea surpriză a alegerilor: Anca Alexandrescu este pe locul 2
ACTUALITATE Victor Ponta: „PSD ar trebui să dea afară USR-ul din coaliție sau să plece ei”
23:03
Victor Ponta: „PSD ar trebui să dea afară USR-ul din coaliție sau să plece ei”
ULTIMA ORĂ Elena Lasconi se bucură de victoria lui Ciucu: „O zi bună pentru democrație”
22:54
Elena Lasconi se bucură de victoria lui Ciucu: „O zi bună pentru democrație”

Cele mai noi