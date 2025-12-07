Marius Tucă analizează campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Nu cred să fi văzut atâta apatie de când mă uit eu la alegeri”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Marius Tucă, jurnalist și realizator de emisiuni, a făcut o analiză a campaniei electorale pentru Primăria Generală a Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Marius Tucă: „Știi când zice du-te acolo, că o să fie bine. Și lui Drulă i s-a spus, probabil, că o să fie bine. A ieși Nicușor de vreo două ori, ca să îi mai scadă puțin procentul… Pentru că Nicușor Dan are cea mai slabă cotă de încredere din toți președinții României din 1989 încoace.”

Invitat la ediția specială „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marius Tucă a făcut o analiză a campaniei electorale pentru Primăria Generală a Capitalei. Acesta a început prin a spune că nu a mai văzut vreodată atâta apatie într-un tur de alegeri. Jurnalistul susține că România a fost înghețată într-un proiect al Franței sau al Germaniei. Acesta amintește și de strategia SUA care se opune direcției în care se află în prezent România.