Marius Tucă analizează campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Nu cred să fi văzut atâta apatie de când mă uit eu la alegeri”

Invitat la ediția specială „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marius Tucă a făcut o analiză a campaniei electorale pentru Primăria Generală a Capitalei. Acesta a început prin a spune că nu a mai văzut vreodată atâta apatie într-un tur de alegeri. Jurnalistul susține că România a fost înghețată într-un proiect al Franței sau al Germaniei. Acesta amintește și de strategia SUA care se opune direcției în care se află în prezent România.
„Nu cred să fi văzut atât apatie de când mă uit eu la alegeri, și mă uit din dintotdeauna, așa cum a fost în campania asta electorală. Parcă sistemul a dorit să nu se întâmple nimic în campania asta electorală. Să nu aibă loc nici surpriză, să nu zboare nicio lebădă neagră, să nu zboare nicio lebădă albă. Pur și simplu o apatie de la un capăt la altul, ca România să rămână înghețată, încremenită în proiect, așa cum vrea Europa, așa cum vrea Bruxelles-ul, așa cum vrea Franța, că tot pleacă Nicușor, mâine la Paris… Așa cum vrea Germania, în ciuda ceea ce vrea America. Poate vorbim puțin mai târziu despre ce vrea America, pentru că această strategie de securitate a Americii vorbește clar, alb pe negru, răspicat și despre faptul că țările trebuie să se întoarcă la țările-națiune, țările din Europa, și se luptă cu Ursula și cu Europa. Dar aici putem dezvolta și mai târziu. Fiecare candidat era asigurat într-un fel sau altul, mai puțin Anca Alexandrescu, că o să fie bine. Știi când zice du-te acolo, că o să fie bine. Și lui Drulă i s-a spus, probabil, că o să fie bine. A ieși Nicușor de vreo două ori, ca să îi mai scadă puțin procentul… Pentru că Nicușor Dan are cea mai slabă cotă de încredere din toți președinții României din 1989 încoace. Și Anca era singura care ar fi putut să schimbe ceva. Numai că Bucureștiul este București, iar revolta, că v-am ascultat emisiunea venind încoace, în mașină… Iar revolta aia pe care o așteptăm cu toții n-a avut loc la București și nici nu avea cum să aibă. Pentru că Bucureștiul, mai spun o dată, e cu totul altceva decât oricare alt oraș. Revolta se amână pentru data viitoare. Ne strângem hârtiile, ne ducem acasă și ne culcăm aproape neliniștiți…”, a explicat jurnalistul.