Momentul în care George Simion și-a dat seama că a pierdut alegerile prezidențiale: „Noi eram pregătiți cu hârtii la fiecare secție de vot”

Într-o ediție transmisă live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, George Simion a vorbit despre momentul în care a realizat că a pierdut alegerile prezidențiale de anul trecut și a explicat motivele pentru care a contestat rezultatul la Curtea Constituțională. Liderul AUR susține că problema nu a fost numărătoarea voturilor din secții, ci lipsa accesului la listele suplimentare.

George Simion a spus că primele semnale că a pierdut alegerile au apărut odată cu rezultatele numărătorii paralele realizate de echipa sa.

„În momentul în care numărătoarea noastră paralelă venea cu tot mai multe rezultate și confirma asta. La 21:30 au fost primele, 22:30 deja aveam și noi aceleași cifre.”

Liderul AUR afirmă că partidul său era pregătit să conteste rezultatele din secțiile de vot, dar că nu a existat o problemă legată de numărătoarea buletinelor.

„Noi eram pregătiți cu hârtii în fiecare secție de vot sa contestăm numărătoarea, dar numărătoarea asta a fost. Adica dacă ceream renumărare în secțiile de vot din urne, asta ieșea, nu a fost o problemă aici. Însă ce puteam contesta era la CCR.”

Simion susține că adevărata dispută a fost legată de voturile de pe listele suplimentare și de lipsa accesului la datele acestora. Liderul AUR afirmă că instituțiile statului și-au pasat responsabilitatea și că nici până acum partidul său nu a primit datele solicitate.