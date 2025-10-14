Robert Turcescu: „Nicușor Dan e un președinte neputincios pentru că nu are în spatele său forța poporului”

Robert Turcescu argumentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că președintele Nicușor Dan este un „președinte neputincios” deoarece nu mai are, la momentul de față, susținerea poporului de partea sa.

Este un președinte a cărui piele poate fi pusă oricând în băț. I se poate pune pielea în băț de către politicieni pentru că e un președinte neputincios pentru că nu are alături de el poporul. Când te urci în vârful ierarhie politice și ești președintele Românie și te bați cu partidele politice și ai în spatele tău poporul, nu te temi nici de suspendare nici de un referendum de demitere. Te-au urcat alții ești un președinte nelegitim, nu ai legitimitatea acelui vot în spate. Toată lumea din România așteaptă explicații”, a precizat Turcescu.