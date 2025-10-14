Robert Turcescu: „Nimeni nu a pus problema firmelor SRI care operează sub acoperire pe teritoriul României”

Robert Turcescu a vorbit la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache” despre firmele sub acoperire ale SRI-ului, care fac concurență neloială mediului de business.

„Nimeni nu a pus problema firmelor SRI care operează sub acoperire pe teritoriul României. Asta în situația în care bugetul SRI este mult mai mare decât în alte țări. SRI-ului i s-a dat voie să facă firme sub acoperire ca să întregească bugetul care era insuficient. Noi nu știm câți bani mai are în plus din profitul din firmele sub acoperire SRI-ul. Suntem în situația în care tu distorsionezi piața” a declarat Robert Turcescu.