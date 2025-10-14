Robert Turcescu: „Traian Băsescu a găsit o fantă, prostia celor care ne conduc. E o lumină în comparație cu Nicușor Dan, cu Țoiu

Robert Turcescu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” modul în care Traian Băsescu reușește să-și mențină prezența în viața politică. Jurnalistul a precizat că fostul președinte al României „respiră politică”.

„Eu l-am susținut pe Traian Băsescu p e o perioadă destul de lungă a activității lui politice, ca alternativă la regimul Năstase, și apoi pentru că mi se părea că avea un plan coerent. Știu un lucru clar, cât va fi lucid o să vrea să facă politică. Traian Băsescu respiră politică. Atunci a găsit o fantă, prostia celor care ne conduc. Ăsta e o lumină în comparație cu Nicușor Dan, cu Țoiu, cu oricine de la momentul ăsta”, a declarat Robert Turcescu.