Sorin Grindeanu: „Dacă s-ar uni USR cu PNL pentru primărie, ar fi ÎMPOTRIVA PSD”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a afirmat că dacă partidele USR și PNL ar face front comun pentru un candidat la primăria Capitalei, membrii PSD ar cataloga acest gest ca un atac indirect asupra partidului. Grindeanu a precizat că a transmis acest mesaj atât premierului Ilie Bolojan, cât și președintelui Nicușor Dan. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Dacă PSD și USR s-ar uni pentru primărie, aș simții asta ca un gest anti-PSD. Atâta timp cât PSD-ul, în acest moment, prin candidații pe care îi are, este favorit, această unire pare anti-PSD. I-am transmis asta lui Bolojan, am avut discuții, dar nu finalizat. I-am spus și președintelui Nicușor Dan și a zis că este logic,” a declarat Grindeanu.