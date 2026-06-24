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Adio, limită de viteză de 130 km/h pe autostrăzi. Ce trebuie să știe șoferii români

Adio, limită de viteză de 130 km/h pe autostrăzi. Ce trebuie să știe șoferii români
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Adio, limită de viteză de 130 km/h pe autostrăzi. Ce trebuie să știe șoferii români.

Adio, limită de viteză de 130 km/h pe autostrăzi

Șoferii români care circulă în aceste țări trebuie să cunoască noile modificări ale legislației rutiere.

Sfârșitul limitei de viteză de 130 km/h pe autostrăzi. Unele țări din Europa au relaxat deja restricțiile, scrie ziarulromanesc.de.

În timp ce Germania continuă discuțiile aprinse privind introducerea unei limite generale de viteză de 130 km/h pe autostrăzi, mai multe state europene aleg direcția opusă.

Austria a renunțat recent la unele limitări anterioare, iar Cehia și Olanda testează limite de viteză mai ridicate.

Anunțul îi interesează cu precădere și pe șoferii români din aceste țări, al cărui număr este extrem de ridicat.

Teste în Cehia

Începând din toamna lui 2025, Republica Cehă a ridicat limita de viteză pe autostradă de la 130 km/h la 150 km/h. Cu toate acestea, guvernul ceh a declarat că scopul principal este acumularea de experiență și a fost ales un segment rutier cu cât mai puține curbe.

Testul a început pe un tronson de 60 km al autostrăzii D3, între České Budějovice și Tábor, în Boemia de Sud.

Au apărut chiar și noi panouri de semnalizare, controlate de la distanțe, pentru această nouă limită de viteză.

Panourile permit ajustarea limitei în funcție de condițiile meteo.

Dacă rezultatele testelor vor fi mulțumitoare, vor fi deschise doar secțiuni relativ scurte.

În Republica Cehă, modificarea legislativă se limitează la secțiuni noi sau renovate de autostradă.

Rețeaua de autostrăzi cehe este oricum destul de mică, cu o lungime totală de 1.250 km.

Unde cresc limitele de viteză pe autostrăzile olandeze

În Olanda, limita de viteză pe autostradă de 100 km/h, impusă la nivel național în 2020, a fost ridicată din nou la 130 km/h pe anumite secțiuni în al II-lea trimestru al anului 2025.

O limită de viteză de 130 km/h se aplică pe o porțiune lungă a autostrăzii A7, pe Afsluitdijk (Barajul de Închidere), lungă de 32 de kilometri și perfect dreaptă, care separă IJsselmeer de Marea Nordului.

E valabil și pentru o secțiune a autostrăzii A7 din apropierea orașului Winschoten și o secțiune a autostrăzii A6 din apropierea orașului Lelystad. Și alte secțiuni de autostradă din Olanda ar putea fi deschise unor astfel de limite de viteză, evaluările necesare sunt în curs de desfășurare.

Ce limite de viteză se aplică în Austria

În Austria, șoferii români trebuie să știe că o limită de viteză de 100 km/h a fost impusă pe mai multe autostrăzi pentru a îmbunătăți calitatea aerului.

Limita se aplică autoturismelor și motocicletelor cu motoare cu ardere internă.

Un indicator de limită de viteză de 100 km/h cu sufixul „IG-L” indica „Legea privind controlul poluării aerului” subiacentă.

Totuși, o limită de viteză uniformă de 130 km/h se aplică din nou pe autostrăzile Brenner și Inntal, precum și pe alte rute.

Limita e valabilă doar ziua. Pe autostrăzile de tranzit, limita de viteză este în general de 90 km/h pe timp de noapte.

Turcia mărește limita de viteză?

Până în 2022, o limită de viteză uniformă de 120 km/h se aplica pe toți cei peste 3.500 de km de autostrăzi din Turcia.

Din 2023, limita a fost crescută la 130 km/h. Pe secțiunile modernizate de autostradă, viteza maximă este de 140 km/h!

Ce se întâmplă în Germania

Guvernul german trebuie să prezinte un nou program de protecția a climei și una din măsuri este legată de limita de viteză pe autostrăzile germane.

O limită de viteză de 120 km/h pe autostrăzi ar putea economisi 6,7 milioane de tone. Alte 1,3 milioane de tone ar putea fi economisite prin reducerea limitei de viteză pe drumurile rurale la 80 km/h.

Dezbatere și în România pe tema limite de viteză

Subiectul creșterii limitei de viteză de 130 km/h este dezbătut intens și în România. Momentan, limita maximă pe autostrăzi rămâne strict reglementată la 130 km/h.

Autoritățile române vizează un proiect de modernizare a infrastructurii prin sistem ITS (Sisteme Inteligente de transport) pentru a permite o monitorizare avansată.

Conform legislației în vigoare, viteza maximă pe autostrăzi este de 130 km/h pentru autovehiculele din categoriile A și B.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a implementat tehnologii de monitorizare video și panouri de afișaj electronic pe mai multe tronsoane, creând premisele pentru modificarea dinamică a vitezei maxime permise în funcție de trafic și condițiile meteo.

Pentru o comparație utilă, limita maximă pe drumurile expres a fost anterior majorată la 120 km/h.

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