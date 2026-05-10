Prima pagină » Actualitate » Șoferii din Marea Britanie vor rămâne fără permis chiar dacă nu au încălcat nicio regulă de circulație. Mesajul dur al autorităților

Șoferii din Marea Britanie care nu au încălcat nicio regulă rutieră ar putea fi sancționați pentru altă faptă, iar aceasta nu are legătură cu conduita la volan.

Autoritățile vor ca punctele de penalizare să fie aplicate și șoferilor care debarasează ilegal gunoi – repetarea faptei va duce la pierderea dreptului de a conduce, scrie express.co.uk.

Conducătorii auto care aruncă gunoaie pe drum sau în altă parte vor fi penalizați cu 3-5 puncte.

Cei sancționați riscă să rămână fără permis, dacă adună 12 puncte în 3 ani, chiar dacă fapta nu are legătură cu legislația rutieră.

Într-un caz grav, sancțiunea ar putea ajunge la 9 puncte de amendă, deci la un pas de suspendarea permisului de conducere.

Secretarul de Mediu Emma Reynolds avertizează: „Aruncatul gunoiului la întâmplare este o rușine pentru comunitățile noastre, distruge mediul și economia.

Cei care aruncă gunoi în mod repetat vor rămâne fără permis. Vor fi loviți unde doare cel mai tare și acest lucru va ajuta la curățarea străzilor noastre.

Mesajul nostru este simplu: dacă debarasezi ilegal gunoi, deșeuri, vei suporta consecințele”.

„Recidiviștii” vor efectua muncă în folosul comunității

În prezent, cei care comit asemenea fapte sunt amendați drastic și chiar prestează muncă în folosul comunității sau merg la închisoare.

Autoritățile britanice spun însă că restricționarea dreptului de a conduce va fi o pedeapsă și mai mare.

Făptașii „recidiviști” vor fi nevoiți să presteze 20 de muncă neplătită pentru a curăța străzile de gunoaie și vor suporta costul ridicării gunoiului ilegal depozitat.

De asemenea, autoritățile vor face publice numele lor.

Sub incidența actualului cod rutier britanic, conducătorii auto riscă să rămână fără permis dacă acumulează 12 sau mai multe puncte de penalizare în 3 ani.

Această legislație va fi aplicată și șoferilor care aruncă gunoi la întâmplare.

Decizia semnalează toleranța zero a guvernului britanic pentru asemenea infracțiuni care degradează mediul înconjurător.

