Cum să eviți daunele majore dacă mașina ți-a fost INUNDATĂ în urma ploilor abundente din ultimele zile și la cine trebuie să apelezi

Ploile torențiale din ultimele zile i-au adus pe șoferi în pragul disperării. Șoselele, curțile, garajele și parcările au fost inundate. PROMOTOR propune o serie de pași esențiali pentru a evita daunele majore asupra mașinii provocate de contactul cu apa.

Apa poate afecta grav motorul, sistemul de evacuare și partea electrică a vehiculului. Apa poate fi eliminată dacă pătrunde în camera de ardere, însă computerul de bord sau bateria pot avea de suferit. De asemenea, tapiseria, mocheta și sistemele electrice din interior pot fi distruse de apa pătrunsă.

Ce riscă mașina ta să pățească în cazul pătrunderii apei

Unele automobile pot fi afectate de hidro-blocare în cazul în care ploaia torențială are loc în timp ce te deplasezi, apă pătrunzând în motor și blocând pistonul aflat în faza de compresie. Distribuția se poate rupe, supapele se pot avaria, iar blocul motor poate crăpa în contactul cu apa.

Iar dacă mașina este inundată și apa ajunge în uleiul de motor, lubrifierea motorului nu se va realiza corespunzător, ceea ce poate duce la avarierea componentelor metalice din interiorul propulsorului.

Pașii pentru a îndepărta apa

Dacă în urma ploilor torențiale, apa a pătruns în mașină, trebuie să contactezi la o firmă de tractări autor care să-ți transporte automobilul pe o platformă către cel mai apropiat service auto specializat. Nu porni motorul! Mașina mai poate fi „salvată” dacă sistemul electric și propulsorul nu sunt activate. Când o mașină este inundată, este considerată o daună totală. Pe termen lung, nu poate fi salvată.

Odată ajunsă la service, mecanicii vor curăța apa din blocul motor, vor înlocui toate componentele care au intrat în contact cu apa, iar toată umezeala va fi îndepărtată. Dacă mașina a fost inundată în timp ce te deplasai și aveai motorul pornit, trebuie să-l oprești cât mai repede. Trebuie să contactezi o firmă de tractori auto pentru a-ți transporta automobilul pe o platformă către o firmă de service auto pentru a-ți salva motorul și componentele electrice.

Atenție: chiar dacă apa a fost îndepărtată, pot apărea distrugeri la câteva săptămâni sau luni: zone de coroziune accentuată, tapiseria și mocheta dezlipite, erodarea conexiunilor sistemului electric, rezultând chiar scurtcircuit și avarierea transmisiei și a componentelor din zona motorului. Din păcate, proprietarul n-are decât să ducă mașina la casat sau să o vândă pentru piese. O asigurare auto poate acoperi pagubele rezultate în urma unui accident de circulație, deci nu poți primi despăgubiri. Doar șoferii care au asigurare CASCO pot primi despăgubire parțială sau integrală pentru daunele rezultate de pe urma fenomenelor naturale, potrivit PROMOTOR.

Sursa Foto: Shutterstock

