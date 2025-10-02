Ninsorile abundente au cuprins deja mai multe zone din România, chiar la începutul lunii octombrie, iar autoritățile au fost nevoite să închidă anumite drumuri. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță ninsori și vreme rece, mai ales în zonele deluroase și montane, iar condițiile dificile de trafic sunt de așteptat pe întreaga perioadă a următoarelor două zile.



Meteorologii au emis diverse coduri de avertizare de vremea rea, precizând că temperaturile vor scădea rapid și vor apărea înghețuri timpurii. Mai mult, în regiunile montane, stratul de zăpadă poate ajunge până la 40 de centimetri în doar câteva zile.

În acest context, specialiștii le recomandă șoferilor să-și doteze mașinile cu un „kit de supraviețuire de iarnă”, care include cinci articole esențiale: lanternă pentru semnalizare și reparații, cabluri pentru pornire – în caz de baterie descărcată, haine groase – în eventualitatea unei opriri prelungite, ochelari de soare pentru protejarea vederii de reflexiile puternice ale zăpezii și rezerve de alimente cu calorii ridicate pentru situații de urgență, scrie Libertatea.ro.

Atenție, vremea rece și ninsorile abundente cresc riscul de blocaje în trafic, defecțiuni ale mașinilor și timpi de așteptare mai mari pentru asistență rutieră, iar un echipament corespunzător poate face diferența între siguranță și situații periculoase.

De asemenea, experții, recomandă verificarea atentă a bateriei, a anvelopelor și sistemului de încălzire, pentru a reduce riscurile pe drum.

Totodată, este esențială și adaptarea stilului de condus la condițiile meteorologice. Șoferii trebuie să reducă viteza, să mărească distanța față de vehiculul din față și să evite manevrele bruște.