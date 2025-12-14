Prima pagină » Actualitate » Este oficial. Ce trebuie să aibă șoferii în mașină, atunci când călătoresc în Ungaria, Cehia și Spania, începând cu 1 ianuarie 2026

14 dec. 2025, 19:39, Actualitate
Șoferii trebuie să respecte noi reguli auto, atunci când circulă în Ungaria, Cehia și Spania. Cele trei se află printre statele europene care au decis introducerea unor modificări esențiale în legislația rutieră, iar acestea intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Ungaria, Cehia și Spania se numără printre statele europene care aduc modificări considerabile în legislația rutieră. În acest sens, șoferii care circulă pe drumurile publice ale acestor țări trebuie să respecte noi reguli. În caz contrar, ar putea fi sancționați. Șoferii trebuie să dețină anumite obiecte în autoturismele lor, atunci când călătoresc.

În Ungaria, de exemplu, șoferii trebuie să respecte dotările obligatorii din mașină. În acest sens, nu trebuie să lipsească trusa de prim-ajutor (tip B, conform standardului național MSZ 13553). Trusa trebuie să aibă în componență materiale sterile, mănuși de unică folosință, foarfecă și alte obiecte pentru acordarea prim ajutorului. De asemenea, din portbagaj nu trebuie să lipsească triunghiul reflectorizant, vestele reflectorizante.

Ce reguli trebuie să urmeze șoferii în alte state europene / foto: Shutterstock

Ce să ai în mașină, dacă circuli prin diverse state europene

Atunci când călătorești în Cehia cu mașina, nu trebuie să îți lipsească trusa de prim-ajutor, triunghiul reflectorizant și vesta reflectorizantă pentru șofer. De altfel, există o lege și pentru roata de rezervă – aceasta nu trebuie să existe în cazul vehiculelor care au fost dotate fie cu anvelope run-flat, fie cu kit de reparare a penei. În cazul celorlalte vehicule, roata de rezervă rămâne obligtorie, alături de cric și cheia de roți.

În Spania nu vor fi obligatorii triunghiurile reflectorizante, începând cu data de 1 ianuarie 2026. Totuși, obiectul de avertizare nu dispare complet, deoarece șoferii trebuie să aibă o lumină de avarie electronică. Se montează pe plafon și trebuie să aibă o lumină portocalie.

Altfel, pasagerii care coboară din autoturisme, în caz de avarie, trebuie să poarte veste reflectorizante, în Austria, Italia și Slovacia. Șoferii care circulă în Franța trebuie să aibă un Alcooltest, iar în Polonia și Croația trebuie să aibă un extinctor. Dacă circuli cu mașina în Austria, atunci trebuie să ai o husă specială pentru trusa medicală, scrie Playtech.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Cele mai noi