Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru.

Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România?

Din fericire, nu există o dată calendaristică exactă (cum ar fi 1 noiembrie) de la care cauciucurile de iarnă să devină obligatorii.

Potrivit legislației actuale (CODUL RUTIER), obligativitatea este condiționată strict de starea drumului.

Ai obligativitatea prin lege ca mașina să fie echipată cu anvelope de iarnă în următoarele condiții:

– Drumul este acoperit cu zăpadă

– Drumul este acoperit cu gheață

– Drumul este acoperit cu polei

Dacă circuli pe un drum uscat sau doar umed, chiar dacă este luna decembrie sau ianuarie, nu poți fi sancționat pentru lipsa anvelopelor de iarnă.

Totuși, autoritățile recomandă montarea lor imediat ce temperaturile scad constant sub 7 grade Celsius, deoarece cauciucul celor de vară se întărește și își pierde aderența.

Explicațiile Poliției

În ultima perioadă de timp sunt tot mai frecvente solicitările persoanelor fizice sau juridice privind referirile normative legate de dotarea cu anvelope de iarnă, sens în care, pentru a veni în întâmpinarea celor care accesează pagina de INTERNET a Direcției Rutiere, Poliția Română publică un material menit să clarifice aspectele de interes pentru toți conducătorii de autovehicule:

,,Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, introducându-se obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă, care au fost definite la art. 6, punctul 6^1, astfel: ,,anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora”.

Conform Directivei menționate, precum şi a Regulamentelor nr. 30 şi nr. 54 CEE-ONU, pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai ,,all seasons”.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede, la art. 102, alin(1), pct. 28, sancționarea conducerii autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zãpadã, gheaţã sau polei, fãrã ca acesta sã fie dotat cu anvelope de iarnã, iar în cazul autovehiculului de transport marfã cu o masã totalã maximã autorizatã mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducãtorului auto, fãrã ca acestea sã fie echipate cu anvelope de iarnã pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fãrã a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, nefăcându-se referire la o anumită perioadă a anului.

Amenda pentru fapta menționată mai sus este prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni (de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv între 1305 și 2900 lei), iar sancțiunea contravențională este însoțită și de măsura reținerii certificatului de înmatriculare.

