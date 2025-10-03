Prima pagină » Auto » România revine la Monte Carlo: „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 yrs” va concura la Raliul Monte Carlo pentru Mașini Istorice 2026

România revine la Monte Carlo: „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 yrs” va concura la Raliul Monte Carlo pentru Mașini Istorice 2026

03 oct. 2025, 17:58, Auto
România revine la Monte Carlo: „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 yrs” va concura la Raliul Monte Carlo pentru Mașini Istorice 2026

În ianuarie 2026, România va reveni în prim-planul motorsportului istoric european prin participarea unei echipe naționale la Raliul Monte Carlo pentru Mașini Istorice, competiție ce va marca și aniversarea a 90 de ani de la victoria unică a pilotului român Petre Cristea.

O filă de aur în istoria automobilismului românesc

Acum 90 de ani, în 1936, Petre Cristea reușea o performanță excepțională, câștigând Raliul Monte Carlo la volanul unui Ford V8 special modificat.

Această victorie, obținută cu mijloace modeste, a rămas unică în istoria sportului automobilistic românesc și continuă să fie un reper de legendă în analele motorsportului internațional.

Cum a pregătit Petre Cristea victoria de la Monte Carlo 1936

Înaintea ediției din 1936, Cristea a observat, ca spectator la proba finală din 1935, că toți concurenții pierdeau timp la „opt”, din cauza diferențialului care făcea roata din interior să patineze. Concluzia a fost radicală: mașina trebuia să alerge cu diferențialul blocat. Cum o soluție comercială sigură nu exista, împreună cu Ionel Zamfirescu a transformat diferențialul într-o axă rigidă prin suduri „zdrăvene”.

Au urmat antrenamente la Arcul de Triumf — circa 400 de încercări cronometrate în octombrie 1935 — și o pregătire tehnică minuțioasă a Ford-ului V8: rigidizarea șasiului, chiulase cu compresie mărită, magnetou Vertex-Scintilla, carburator Weber dublu corp, amortizoare Houdaille de Lincoln montate invers, caroserie ultra-ușoară tip roadster cu trei locuri, „uși” din celuloid cu fermoar pentru a elimina greutatea în exces și reglaje de frână de mână pentru derapaje controlate în coridoarele de popici.

Ziua în care România a urcat pe primul loc la Monte Carlo

Echipajul a luat startul din Atena, traseul cel mai dificil, dar cu cea mai mare zestre de puncte. Pe drumurile balcanice neasfaltate, apoi pe celebra porțiune Lyon–Monte-Carlo, transformată într-un patinoar după o ploaie peste bitum proaspăt, Cristea a ajuns la Monte-Carlo fără penalizări.

Proba decisivă, „demaraj–frenaj–maniabilitate” de pe cheiul portului, cerea sprinturi, frânări, întoarceri strânse, „optul” între doi piloni și finisare lansată. Dimineața, Cristea a avut un moment de „lapsus”, însă după-amiaza a revenit spectaculos și a stabilit cel mai bun timp al zilei, învingându-l pe favoritul Laury Scheel cu 0,4 secunde.

Pe 31 ianuarie 1936, chiar în ziua în care împlinea 27 de ani, Petre Cristea a câștigat Raliul Monte Carlo, iar presa franceză l-a celebrat drept „regele derapajelor”, uluită de faptul că un Ford de serie, „pigulit” de doi români, a întrecut mașinile pregătite de marile uzine — secretul fiind simplu: mașina a parcurs 4.000 km fără diferențial.

Victorie românească pe Nürburgring (1939)

Pe 21 mai 1939, Petre Cristea și al său BMW 328 scriau din nou istorie, de această dată pe legendarul circuit Nürburgring (22,81 km), considerat cel mai dificil din lume. În cadrul prestigioasei curse Eifelrennen, la clasa Sport sub 2000 cm³, dominată de echipa oficială BMW, Cristea s-a impus spectaculos în fața rivalilor germani, după 6 tururi totalizând 136,8 km. Din 17 înscriși doar 10 au luat startul, iar la final doar 5 au trecut linia de sosire.

Românul nu doar că a câștigat în fața echipei de uzină, dar a stabilit și un record de circuit, cu o viteză medie de 115 km/h. În aceeași zi, în cursa de Competiție (10 tururi), Hermann Lang (Mercedes W154) l-a învins pe legendarul Tazio Nuvolari (Auto Union Type D), însă Cristea a intrat definitiv în istoria motorsportului european, alături de marii piloți ai vremii.

„Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 yrs”

Pentru a celebra performanța remarcabilă de la Monte Carlo și pentru a readuce în memoria colectivă contribuția lui Petre Cristea la istoria sportului cu motor, cinci echipaje românești cu experiență în curse moderne și istorice vor participa la ediția 2026 a Monte Carlo Historique, competiție rezervată automobilelor fabricate înainte de 1986.

Echipa României este alcătuită din:

  • Adrian Anton Georgescu – Ștefan Marinescu — Renault 5 Alpine (1981)
  • Adrian Nicolau – Levente Kovács — Ford Escort Mk1 (1968)
  • Viorel Ognean – Florin Mitea — Ford Escort Mk2 (1976)
  • Alexis Bizzarilli – Ioan Plămădială — Fiat X1/9 (1979)
  • Călin Popescu-Tăriceanu – Radu Dumitrescu — Lancia Fulvia 1.3 S (1974)

Prezentare oficială la Țiriac Collection

Lansarea oficială a echipei „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 yrs” va avea loc în ianuarie 2026, la Țiriac Collection, unde vor fi prezentate echipajele, automobilele istorice și detalii despre participarea României la raliul care a făcut istorie.

Despre Monte Carlo Historique

Organizat de Automobile Club de Monaco (ACM), Monte Carlo Historique reunește anual sute de echipaje internaționale și recreează atmosfera competițiilor de altădată. Startul se dă din cinci orașe europene (Monaco, Torino, Reims, Bad Homburg și John O’Groats), iar traseul urmează drumuri spectaculoase și dificile, cu sosirea la Monaco. În 2026, raliul are loc între 29 ianuarie și 5 februarie, marcând ediția cu numărul 93 (raliul nu s-a disputat în perioada 1940–1948).

Citește și

AUTO Cum să eviți daunele majore dacă mașina ți-a fost INUNDATĂ în urma ploilor abundente din ultimele zile și la cine trebuie să apelezi
17:52
Cum să eviți daunele majore dacă mașina ți-a fost INUNDATĂ în urma ploilor abundente din ultimele zile și la cine trebuie să apelezi
Cum trebuie să se pregătească șoferii pentru sezonul rece. Nu plecați la drum fără „kit-ul de supraviețuire de iarnă”, cu cele 5 elemente esențiale!
22:46
Cum trebuie să se pregătească șoferii pentru sezonul rece. Nu plecați la drum fără „kit-ul de supraviețuire de iarnă”, cu cele 5 elemente esențiale!
AUTO „Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România
10:58, 25 Sep 2025
„Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România
EMISIUNI „Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România
17:05, 24 Sep 2025
„Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România
AUTO Revoluție în industria auto: a fost testat primul vehicul electric fără încărcător și INVERTOR
10:14, 21 Sep 2025
Revoluție în industria auto: a fost testat primul vehicul electric fără încărcător și INVERTOR
AUTO Se lansează noua DACIA Duster Pick-Up. Prețuri, dotări și versiuni disponibile
14:37, 17 Sep 2025
Se lansează noua DACIA Duster Pick-Up. Prețuri, dotări și versiuni disponibile
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
Cancan.ro
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Bărbat din Bistrița-Năsăud, reținut pentru terorism. A fabricat dispozitive explozive și plănuia un atentat
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Care sunt diferențele dintre gripa sezonieră și noua tulpină de COVID-19. Medicii explică ce simptome are fiecare dintre acestea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Călin Georgescu, legat de Rusia. România a prezentat dovada clară în fața Europei (DOCUMENT)
Evz.ro
Peaky Blinders revine. Netflix anunță noi sezoane
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce Robert a insinuat că Dorobanțu a vorbit-o de rău în afara emisiunii: „Astea sunt jocurile lor. Nu îți dai seama?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
O anomalie gravitațională a fost detectată de NASA deasupra Atlanticului
ACTUALITATE Ce se întâmplă, de fapt, dacă ai permis pentru mașină cu transmisie automată și conduci un autoturism cu transmisie manuală
19:04
Ce se întâmplă, de fapt, dacă ai permis pentru mașină cu transmisie automată și conduci un autoturism cu transmisie manuală
FINANCIAR Trendul #CANCELNetflix ia amploare. Câți bani a pierdut compania după ce Elon Musk a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming
18:56
Trendul #CANCELNetflix ia amploare. Câți bani a pierdut compania după ce Elon Musk a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming
EXCLUSIV Cine a pus rinocerul în TAXI? Predă lecții muzicale de integritate și mănâncă sarmale la Cotroceni. Dar a uitat că acum 3 ani îl invita pe Nicușor Dan să-l pupe-n…
18:47
Cine a pus rinocerul în TAXI? Predă lecții muzicale de integritate și mănâncă sarmale la Cotroceni. Dar a uitat că acum 3 ani îl invita pe Nicușor Dan să-l pupe-n…
SPORT Două echipaje românești la startul etapei finale din Campionatul European de Raliuri
18:36
Două echipaje românești la startul etapei finale din Campionatul European de Raliuri
ACTUALITATE Vocea Poporului. Fosta casă a lui Iohannis a fost tapetată cu urări de bine și anunțuri publicitare: ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” sau ”Vreau să cumpăr. Sună-mă”
18:33
Vocea Poporului. Fosta casă a lui Iohannis a fost tapetată cu urări de bine și anunțuri publicitare: ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” sau ”Vreau să cumpăr. Sună-mă”
EXTERNE Marine Le Pen i-a găsit înlocuitor lui Jordan Bardella. Lidera de extremă dreapta a venit la întâlnirea cu premierul Lecornu alături de un pisoi
18:30
Marine Le Pen i-a găsit înlocuitor lui Jordan Bardella. Lidera de extremă dreapta a venit la întâlnirea cu premierul Lecornu alături de un pisoi