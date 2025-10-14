Prima pagină » Auto » Scandal de proporții în piața auto. Șase dintre cei mai mari constructori de mașini, acuzați că au TRIȘAT la testele de emisii diesel

Scandal de proporții în piața auto. Șase dintre cei mai mari constructori de mașini, acuzați că au TRIȘAT la testele de emisii diesel

Mihai Tănase
14 oct. 2025, 09:17, Auto
Scandal de proporții în piața auto. Șase dintre cei mai mari constructori de mașini, acuzați că au TRIȘAT la testele de emisii diesel
Foto: Profimedia images

Giganții industriei auto, precum Mercedes-Benz, Ford, Nisan, Renault, Peugeot și Citroen sunt acuzați în fața Înaltei Curți din Londra că au manipulat testele de emisii diesel, preferând să „trișeze decât să respecte legea”. Procesul, considerat unul dintre cele mai mari din istoria juridică britanică, implică peste 1.6 milioane de reclamații ar putea schimba standardele industriei auto europene.

Unele dintre cele mai mari companii auto din lume se confruntă cu acuzații grave la manipulare a testelor de emisii diesel, într-un proces colectiv de proporții istorice deschid luni în Înalta Curte din Londra, scrie Reuters.

La aproape un deceniu după celebrul „Dieselgate” care a zguduit Volkswagen și a costat grupul german peste 32 de miliarde de euro, proprietarii britanici de vehicule diesel produse între 2012 și 2017 acuză constructorii Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault, Peugeot și Citroen că au folosit dispozitive ilegale pentru a înșela testele oficiale de poluare.

Potrivit acuzațiilor, aceste așa-zise „defeat devices” ar fi fost capabile să detecteze momentul testării vehiculului, ajustând automat nivelul emisiiolor de oxizi de azot pentru a se încadra în limitele legale. În condițiile reale de circulație, emisiilor ar fi fost însă chiar și de 12 ori mai mari.

Avocații reclamanților susțin că producătorii auto au ales deliberat să trișeze, afectând mediul și inducând în eroare milioane de cumpărători.

„Constructorii au făcut o alegere conștientă de a pune confortul clienților mai presus de protecția mediului”, a declarat avocatul Tom de la Mare, reprezentantul reclamanților.

Valoarea totală a pretențiilor financiare depuse de proprietarii de vehicule este estimată la 6 miliarde de lire sterline (aproximativ 8 miliarde de dolari).

Cum se apără constructorii de mașini

De cealaltă parte, producătorii neagă acuzațiile, argumentând că sistemele de control al emisiilor sunt calibrate în funcție de condițiile de operare și că diferențele constatate se bazează pe „motive tehnice și de siguranță justificate”.

Totodată, aceștia resping orice comparație cu cazul Volkswagen din 2015, afirmând că reglementările privind emisiile presupun inevitabile compromisuri tehnologice.

Procesul va analiza în detaliu 20 de modele diesel fabricate de cele cinci companii, pentru a stabili dacă acestea conțineau sau nu dispozitive interzise.

Verdictul este așteptat în 2026, iar decizia va avea efect obligatoriu și asupra altor 800.000 de plângeri similare, depuse împotriva unor mărci precum BMW și Vauxhall, varianta britanică a autoturismelor Opel.

