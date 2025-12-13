Prima pagină » Bancuri » Banc | „Alo, Bulă, mă îndrept spre Mega Image. Vrei ceva?”

Banc | „Alo, Bulă, mă îndrept spre Mega Image. Vrei ceva?”

13 dec. 2025, 15:05, Bancuri
Banc | „Alo, Bulă, mă îndrept spre Mega Image. Vrei ceva?”

Bancul propus de Gândul acum este despre celebru cuplu Bulă-Bubulina. Mai exact, ea merge la cumpărături și îl întreabă pe el dacă dorește ceva…

– Alo, Bulă, mă îndrept spre Mega Image. Vrei ceva?
– Bubulino, vreau un sens și un scop în viața mea. Și aș mai vrea să mă conectez la spiritualitate și la tot ce este cu adevărat frumos. Caut completarea și desăvârșirea sufletească.
– Bulă, te rog fii mai clar: Vrei Timișoreana sau Ursus?

Să râdem în continuare:

BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici

BANC | Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici

Banc cu Bulă | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!”

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici

Recomandarea video

Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa? „Avem cel mai mare consum de divertisment ieftin: TikTok 12 ore/zi”
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Everest, Chimborazo, Mauna Kea: care este cu adevărat cel mai înalt munte din lume?
Corupția Ucide, principalul organizator al “protestelor spontane”, pregătește și alte mișcări. Face recrutări pe Facebook pentru o “echipă operativă solidă”
15:46
Corupția Ucide, principalul organizator al “protestelor spontane”, pregătește și alte mișcări. Face recrutări pe Facebook pentru o “echipă operativă solidă”
Comunicat | TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România
15:42
Comunicat | TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România
ARMATĂ Kim Jong-Un le-a acordat titluri de „erou” tuturor soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina
15:32
Kim Jong-Un le-a acordat titluri de „erou” tuturor soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina
EXCLUSIV Ce au în comun NASA și un bucătar român? Un nou concept de gătit sănătos cu care speră să dea lovitura în România
15:30
Ce au în comun NASA și un bucătar român? Un nou concept de gătit sănătos cu care speră să dea lovitura în România
VIDEO Clipul care a impresionat o lume întreagă. Povestea emoționantă a lui Max, câinele care și-a salvat stăpâna, detectând cancerul din corpul ei: „Și-a pus nasul pe pieptul meu pentru a verifica locul unde fusese operat. Îl iubesc atât de mult!”
15:17
Clipul care a impresionat o lume întreagă. Povestea emoționantă a lui Max, câinele care și-a salvat stăpâna, detectând cancerul din corpul ei: „Și-a pus nasul pe pieptul meu pentru a verifica locul unde fusese operat. Îl iubesc atât de mult!”

Cele mai noi