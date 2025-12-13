Banc | „Alo, Bulă, mă îndrept spre Mega Image. Vrei ceva?”

Bancul propus de Gândul acum este despre celebru cuplu Bulă-Bubulina. Mai exact, ea merge la cumpărături și îl întreabă pe el dacă dorește ceva…

– Alo, Bulă, mă îndrept spre Mega Image. Vrei ceva?

– Bubulino, vreau un sens și un scop în viața mea. Și aș mai vrea să mă conectez la spiritualitate și la tot ce este cu adevărat frumos. Caut completarea și desăvârșirea sufletească.

– Bulă, te rog fii mai clar: Vrei Timișoreana sau Ursus?

