Mircea Badea, întrebare-cheie pentru “eroina” Recorder, judecătoarea Moroșanu: ”Binomul Coldea-Kovesi, protocoalele, nu-i puțeau eroinei?/ Felul în care se schimbau completele pe atunci?”

Mircea Badea a comentat dur ieșirea publică a judecătoarei Raluca Moroșanu, magistratul care a acuzat conducerea Curții de Apel București de „toxicitate”, chiar în debutul conferinței de presă susținute de președinta instanței, Liana Arsenie.

Realizatorul TV a pus sub semnul întrebării postura de „judecătoare-eroină” în care este prezentată Raluca Moroșanu, amintind că aceasta are peste 26 de ani de magistratură și că a activat inclusiv în perioade controversate din justiția românească, precum epoca protocoalelor și a așa-numitului „binom”.

Mircea Badea o ”înțeapă” pe Raluca Moroșanu, judecătoarea ”eroină”

”Foarte frumos a venit. O susțin pe doamna Raluca Moroșanu, absolut o susțin. Sper să scape de jugul acesta teribil al conducerii Curții de Apel București. Uriașa apărare de propagandă a spus: ce curaj! Ce curaj are doamna Moroșanu. Oh, într-adevăr.

Auziți, dar dacă are 26 de ani de magistratură, cu toată dragostea, înseamnă că a prins și perioada Băsescu și perioada binomului. Și înțeleg că una dintre acuzațiile din filmul Recorder este că ăștia schimbă complete așa, hap-hap, cum vor ei, ca să vină prescripția și să-i scape pe corupți, ok.

Auziți, dar dacă doamna asta, Moroșanu, ne spune că are 26 de ani în magistratură, înseamnă că a prins și binomul cu protocoalele. Alea nu i-au puțit? Protocoalele nu puțeau? La magistrată? La eroină?

Felul în care se schimbau completele pe vremea aia, că știți că a fost scandalul, pe bună dreptate, și pe vremea aia, cu completele. Magistrată de 26 de ani, eroină, în robă, cu jugu. Băi, nu l-a auzit pe Băsescu când spunea cum l-a înlocuit pe judecătorul Mustăța? Că a venit Coldea și i-a spus că o să-l înlocuiască pe Mustăța șă vine Camelia Bogdan?

Pe astea nu le-a auzit? Cred că n-a fost atentă atunci sau ceva. Le-a ratat pe astea? Și pe multe altele care s-au întâmplat în epocă”, a declarat Mircea Badea.

Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare”, era cercetată la Inspecția Judiciară

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Gândul, judecătoarea Raluca Moroșanu este cercetată disciplinar. Mai exact, există o sesizare înregistrată la Inspecția Judiciară, care o vizează atât pe ea, cât și pe un alt judecător de la Curtea de Apel București, Dari Bogdan.

Conform datelor disponibile, cei doi magistrați au judecat împreună un dosar în care au pronunțat o sentință de condamnare cu executare.

Problema semnalată în sesizare este că judecătorul Dari Bogdan ar fi fost incompatibil să judece cauza, întrucât anterior fusese judecător de drepturi și libertăți în același dosar și dispusese prelungirea arestării preventive pentru același inculpat, pe vremea când activa la Tribunalul București.

Cu toate acestea, susține sesizarea, incompatibilitatea nu ar fi fost avută în vedere, iar procesul a continuat până la pronunțarea sentinței.

RECOMANDAREA AUTORULUI