Viktor Orban: „Iluzia că statul de drept contează la Bruxelles s-a sfârșit cu decizia UE care permanentizează înghețarea activelor rusești”

13 dec. 2025, 20:18, Știri externe
Viktor Orban a denunțat înghețarea activelor Rusiei de către Uniunea Europeană. Premierul maghiar a declarat că „statul de drept” promovat de Bruxelles este doar o „iluzie”. 

„Artificiul prin care Consiliul UE a impus vineri printr-un vot cu majoritate calificată, în locul unanimității, prelungirea pe termen nedeterminat a înghețării activelor Rusiei în UE, pentru eliminarea unui obstacol în finanțarea cu aceste active a unui împrumut destinat Ucrainei, arată că ‘iluzia că statul de drept prevalează la Bruxelles s-a sfârșit’, a declarat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban la un miting anti-război desfășurat în orașul Mohacs.

Mohacs a fost locul unde forțele Regatului Ungariei au fost înfrânte de către armata otomană comandată de Suleiman Magnificul în 1526.

„Nu fac nimic altceva decât să încerc să realizez planurile și visele ungurilor pe care le au de aproape 100 ani. M-am angajat să folosesc instrumentele politicii pentru a ne schimba soarta, să-i aduc pe unguri din postura de pierzători la cea de învingători.

În timp ce Rusia acuză Uniunea Europeană de „furt” pentru înghețarea activelor rusești pe termen nedeterminat, confiscate în urma invaziei Ucrainei, Viktor Orban acuză Bruxelles pentru încălcarea „statului de drept”. El mai spune că tratatul fondator al UE „este aruncat la gunoi”.

Înghețarea activelor rusești

Comisia Europeană a invocat puteri de urgență în încercarea de a folosi fondurile rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina. Prin această măsură drastică, Bruxelles și-ar putea întări influența în discuțiile de pace conduse de administrația prezidențială a lui Donald Trump. Voința UE ar cântări brusc mai mult în fața presiunilor Washingtonului aspra Ucrainei privind cedarea definitivă de teritorii sub controlul Moscovei.

Adoptat în temeiul articolului 122 din tratatele UE, orice decizie privind sancționarea Rusiei ar putea fi adoptată doar cu votul majorității țărilor membre UE în loc de unanimitatea acestora, evitând orice drept de veto din partea Ungariei sau Slovaciei. Ungaria guvernată de Orban nu va mai putea să folosească dreptul de veto la reînnoirea sancțiunilor (care expiră la 6 luni).

Prin blocarea activelor rusești, UE ar transmite o declarație de forță și împotriva lui Trump. Potrivit planului de pace elaborat parțial de americani, cea mai mare parte a activelor ruse urmau să fie investite în două fonduri de investiții conduse de SUA.  Washingtonul a încercat să descurajeze UE să ia orice măsură privind utilizarea activelor înainte de a fi convenit un plan de pace.

Sursa Foto: Arhiva Profimedia

