BANCUL ZILEI | Cowboyul, calul și barmanul

Sâmbătă, Gândul vă propune un nou banc spumos. În acest banc, este vorba despre un cowboy, calul său și barmanul. Iată bancul!

Un cowboy stătea liniștit într-un bar, când, la un moment dat, un tip striga:

–Vezi, bă, că–ți ia calul!

Cowboyul iese din bar, își vede calul la locul lui, se întoarce în bar și-l împușcă pe cel ce strigase.

Speriat, barmanul țipă:

Băieți, terminați odată cu șahul, că ăsta ne împușcă pe toți!

Alte bancuri haioase

O domnișoară care avea doi pretendenți și era indecisă se hotărăște să meargă la o vrăjitoare:

–Mă iubesc doi bărbați. Spune-mi, care din ei va fi norocosul?

Vrăjitoarea pune cărțile, apoi se uită atent la ea și spune:

–Cel ce va avea noroc va fi Vasile. Tu te vei căsători cu Ion.

– Bulă, ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?

– Aș trece un tren pe altă linie!

– Și dacă macazul este defect?

– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!

– Și dacă nici asta nu merge?

– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!

– Și dacă nu răspunde?

– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!

– De ce, Bulă?

– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!

