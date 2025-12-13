BANCUL ZILEI | Cowboyul, calul și barmanul

Sâmbătă, Gândul vă propune un nou banc spumos. În acest banc, este vorba despre un cowboy, calul său și barmanul. Iată bancul!
Un cowboy stătea liniștit într-un bar, când, la un moment dat, un tip striga:
–Vezi, bă, că–ți ia calul!
Cowboyul iese din bar, își vede calul la locul lui, se întoarce în bar și-l împușcă pe cel ce strigase.
Speriat, barmanul țipă:
Băieți, terminați odată cu șahul, că ăsta ne împușcă pe toți!
O domnișoară care avea doi pretendenți și era indecisă se hotărăște să meargă la o vrăjitoare:
–Mă iubesc doi bărbați. Spune-mi, care din ei va fi norocosul?
Vrăjitoarea pune cărțile, apoi se uită atent la ea și spune:
–Cel ce va avea noroc va fi Vasile. Tu te vei căsători cu Ion.
– Bulă, ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?
– Aș trece un tren pe altă linie!
– Și dacă macazul este defect?
– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!
– Și dacă nici asta nu merge?
– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!
– Și dacă nu răspunde?
– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!
– De ce, Bulă?
– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!
