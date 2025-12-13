Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Cowboyul, calul și barmanul

13 dec. 2025, 10:08, Bancuri
Sâmbătă, Gândul vă propune un nou banc spumos. În acest banc, este vorba despre un cowboy, calul său și barmanul. Iată bancul!

Un cowboy stătea liniștit într-un bar, când, la un moment dat, un tip striga:

Vezi, bă, căți ia calul!

Cowboyul iese din bar, își vede calul la locul lui, se întoarce în bar și-l împușcă pe cel ce strigase.

Speriat, barmanul țipă:

Băieți, terminați odată cu șahul, că ăsta ne împușcă pe toți!

Alte bancuri haioase

O domnișoară care avea doi pretendenți și era indecisă se hotărăște meargă la o vrăjitoare:

Mă iubesc doi bărbați. Spune-mi, care din ei va fi norocosul?

Vrăjitoarea pune cărțile, apoi se uită atent la ea și spune:

Cel ce va avea noroc va fi Vasile. Tu te vei căsători cu Ion.

Bulă, ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?

Aș trece un tren pe altă linie!

Și dacă macazul este defect?

Aș merge pe linii și folosi comutarea manuală!

Și dacă nici asta nu merge?

Aș fugi în gară și suna pe responsabilul de la macazul următor!

Și dacă nu răspunde?

Aș merge în oraș -l chem pe unchiul Ion!

– De ce, Bulă?

– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă vadă de aproape un accident de tren!

