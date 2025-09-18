BANC | „Ăștia sunt toți banii pe care îi am”. Bancul „financiar” al zilei cuprinde și o listă clasică de cumpărături.
– Să cumperi cartofi, ceapă, apă, suc, pâine, un piept de pui, ouă și făină.
– Nu îmi ajung banii, ăștia sunt toți pe care îi am.
– Vai de mine, încearcă să îți ordonezi banii pe viitor.
– I-am ordonat uite dar tot nu îmi ajung.
Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.
– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.
– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.
– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici
Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.
– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?
– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.
– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici
La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici
Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici