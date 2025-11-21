BANC | Bulă ajunge la magazinul de cartier la 21:50, chiar înainte să închidă

Citește bancul din această dimineață și află experiența prin care trece Bulă, când vrea să cumpără un pui de la un magazin care era aproape de închidere.

Bulă ajunge la magazinul de cartier la 21:50, chiar înainte să închidă.

– Bună seara, pui aveți?

Plictisit și obosit, vânzătorul scoate din lada frigorifică singurul pui, îl cântărește și îi spune:

– Domnule Bulă, 1.120 kg. Rămâne, da?

– Altul mai mare nu aveți?

Enervat, baga puiul în ladă și, neavând altul, scoate același pui. Îl pune pe cântar și spune:

– 1.650 kilograme are ăsta. E bine, da?

– Este perfect! Vă rog, îi vreau pe amândoi!

