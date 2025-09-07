Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă, Bubulina și bancnotele mototolite

BANC | Bulă, Bubulina și bancnotele mototolite

BANC | Bulă, Bubulina și bancnotele mototolite. Iată „bancul financiar” de duminică. 

– Bulă, ai mai văzut vreodată o bancnotă de 10 euro foarte mototolită?
– Da, Bubulino.
– Dar o bancnotă de 100 de euro foarte mototolită, ai mai văzut?
– Da, Bubulino
– Hmm, dar 30.000 de euro extrem de mototoliți, ai mai văzut?
– Asta n-am mai văzut, Bubulino. Dar vreau neapărat să văd.
– Atunci, dragule… du-te în garaj.

