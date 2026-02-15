Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins pe Juventus Torino, sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, în etapa a 25-a din Serie A.

Meciul a avut parte de o fază care a născut mari polemici imediat după finalul partidei. În minutul 42, la scorul de 1-1, Kalulu s-a dus spre Bastoni, care avansa cu mingea la picior. Nu l-a atins pe fundașul lui Inter, care a plonjat pe gazon, simulând.

Inter – Juventus 3-2 și Chivu e tot mai aproape să fie campion în Serie A! Scandal mare după meci

Arbitrul Federico La Penna a dictat însă fault în favoarea echipei lui Chivu și i-a arătat jucătorului de la Juventus cartonașul galben.

În cazul revizuirii unui cartonaș galben, VAR nu poate interveni. VAR poate trage la răspundere centralul doar când se dă „roșu” direct.

Oficialul Giorgio Chiellini și antrenorul Luciano Spalletti l-au așteptat pe arbitrul Federico La Penna la intrarea pe culoarul către vestiare și au strigat în direcția lui: „Ai distrus partida! Nu este posibil așa ceva!”.

„Această greșeală e inacceptabilă într-un derby. Nu se poate așa ceva! Cum am încercat să spunem într-un mod constructiv de la începutul sezonului, nu există un nivel adecvat de arbitraj pentru un meci Inter – Juventus.

Acesta este spectacolul pe care îl prezentăm lumii? Este spectacolul pe care, din păcate, l-am prezentat cu alte echipe și cu alte incidente de la începutul sezonului. Trebuie să ne schimbăm imediat, nu trebuie să amânăm mereu, așa cum se întâmplă prea des în fotbalul italian”, a spus Chiellini, Director of Football Strategy la Juventus.

„Ne-a fost frică să nu câștigăm, ne-am chinuit”

„Nu pun mâna pe un adversar dacă am un cartonaș galben, mai ales într-o situație în care suntem anticipați și adversarii pleacă pe contraatac.

Sper că victoria de astăzi este un punct de cotitură, mai ales în blocajul mental și fizic pe care l-am suferit. Nu mi-a plăcut echipa, nu am livrat ceea ce am pregătit.

Dar îmi asum victoria. Le-am transmis băieților faptul că am câștigat un meci important precum cel de la Dortmund, dar astăzi am obținut o victorie împotriva unei echipe mari.

Meritul se cuvine și lui Juve, care ne-a îngreunat lucrurile cu rotația și jocul lor. Este o echipă sănătoasă care, chiar și în 10 oameni, a reușit să egaleze, creându-ne probleme. Apoi s-a apărat bine, încercând să revină în momentele finale.

Ar fi trebuit să-i gestionăm mai bine. Dar și pentru că ne-a fost frică să nu câștigăm, ne-am chinuit. În final, caracterul echipei a ieșit la iveală și am câștigat cu un gol superb marcat de Zielinski”, a declarat Cristian Chivu.

🤬 Spalletti, Comolli, and Chiellini reacted strongly to the referee after the first half ended during the Inter vs Juventus match. pic.twitter.com/BI69vhio5b — Football Xpert (@footballxpert) February 15, 2026

Gruparea milaneză a ajuns la a şasea victorie consecutivă şi conduce în clasamentul din Serie A cu 61 de puncte, opt în plus faţă de AC Milan, echipa de pe locul secund, care s-a impus la Pis acu 2-1. Juventus a ajuns pe locul 4, cu 46 de puncte.