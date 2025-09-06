Prima pagină » Bancuri » BANC | „Bulă, care e asemănarea dintre femei și cafea?”

BANC | „Bulă, care e asemănarea dintre femei și cafea?”

06 sept. 2025, 13:54, Bancuri
Bancul zilei vă va aduce garantat zâmbetul pe buze, în această zi de sâmbătă, 6 septembrie.

– Bulă, știi care e asemănarea dintre femei și cafea?
– Foarte simplu: Una buna te ține treaz toată noaptea.

Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: 50 de lei o felie de pizza. Nu s-a putut abține și și-a luat. A dat 50 de lei pe felia de pizza și a mai pus încă 200 de lei, spre uimirea vânzătoarei, care l-a întrebat:

– Domnule Bulădar ăștia 200 de lei pentru ce sunt?

– Ca să îmi dați și un șezlong  simt ca la Mamaia anul ăsta nu am apucat  merg!

Cu o zi înaintea nunțiimirele îl abordează discret pe preotul care urma  oficieze slujba:

– Uitepărintehai  ne înțelegemÎți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele.

 aprecia foarte mult dacă atunci când ajungi la partea aia în care trebuie să jur  o  o iubesc, respect și  o  îi fiu devotat pentru tor restul vieții, nu o mai zici.

Treci și dumneata peste.

Mirele îi pasează preotului banii și pleacă bucuros  a rezolvat o problemă.

În ziua nunțiicând vine momentul pentru jurământul mireluipreotul se uită în ochii bărbatului și spune:

– Juri să te târăști la picioarele ei îi asculți fiecare poruncă și fiecare dorință îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață de acum înainte și până când moartea vă va despărțiși juri în fața Domnului și în fața soției tale  nu te vei uita niciodată la altă femeieatât cât veți fi în viață?

Tânărul mire se albește la fațăînghite greu, se uită în jur și zice cam fără voce:

– Da. Apoi se apleacă spre preot și îi spune printre dinți:

– Am crezut că avem o înțelegere!

Preotul îi pune bancnota de 100 de lei înapoi în mână și îi șoptește:

– Aveamdar ea mi-a făcut o ofertă mai bună!

Bancul de vineri | Interviul de angajare al lui Iuda

BANC | Bulăte lepezi de Satana?”

