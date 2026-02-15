Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Cine bagă mâna în foc că Viktor Orban va pierde alegerile, se pripește”

Dan Dungaciu: „Cine bagă mâna în foc că Viktor Orban va pierde alegerile, se pripește"

Malina Maria Fulga
15 feb. 2026, 08:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Cine bagă mâna în foc că Viktor Orban va pierde alegerile, se pripește"

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu explica faptul că șansele lui Viktor Orbán la alegerile din Ungaria ar fi maximizate de relația strânsă pe care o are cu Donald Trump, dar și cum această luptă electorală oglindește disputa dintre Uniunea Europeană și SUA pentru influența în Europa. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre alegerile prezidențiale așteptate în Ungaria, afirmând că, din perspectiva sa, șansele lui Viktor Orbán ar fi mai mari decât se vehiculează. Acest lucru s-ar datora relației strânse cu Statele Unite, respectiv cu președintele Donald Trump, declară profesorul Dungaciu.

„Viktor Orbán pierde și, dacă nu pierde Viktor Orbán, o să-i punem Articolul 7. Uite așa. Eu am spus că e cu Viktor Orbán. Diferența de procente, de 7-8%, pe care o dau casele de sondare care nu sunt cu Viktor Orbán, e una. Doi, casele de sondare apropiate de Viktor Orbán spun 1-2% pentru TISZA, pentru partidul domnului Péter Magyar. Pentru prima dată în istoria legilor din Ungaria, s-au înregistrat 500 de mii de etnici unguri trăitori în afara granițelor. Până acum erau mai puțini, în afară de minoritatea maghiară. Până acum erau 300-350 de mii. Când te uiți la câți votează acolo, sunt 7-8%. Dintre ăștia, toți au primit o scrisoare în care spune: Eu sunt Viktor Orbán, premierul tău care te iubește. Uite, ai un plic. Ți se dă plicul în plic, în care tu să pui și să te înregistrezi. Și dacă ăia sunt majoritatea, nu mai sunt 7-8%. Ce vreau să-ți spun este că cine pune mâna în foc că Viktor Orbán pierde alegerile, eu cred că se pripește. Nu știu dacă Trump ajunge, dar americanii îl trimit pe Rubio acolo, americanii vor face la sfârșitul lui martie CPAC-ul în Ungaria, special ca să-l susțină. Nu știu dacă se duce Donald Trump, dar cu siguranță Donald Trump va da un mesaj. Deci lumea spune: Donald Trump și-a pierdut popularitatea. Nu trebuie să-l iubească toți. Jumătate din Ungaria trebuie să-l iubească. Că dacă jumătate dintre maghiari, dintre ungurii din Ungaria și din afară, sunt mobilizați să meargă la vot, Viktor Orbán poate câștiga.”

De asemenea, Dan Dungaciu evidențiază o perspectivă importantă, mai exact lupta simbolică dintre Washington și Bruxelles privitoare la controlul și influența pe teritoriul Europei, o temă des vehiculată în ultima perioadă, ce se va oglindi și în rezultatul alegerilor din Ungaria, spune acesta.

„Dacă va câștiga și se pune Articolul 7, se votează ca să-l scoată din joc în momentul acela, pentru că Bruxelles-ul își va da seama, dacă Viktor Orbán câștigă, este clar că foarte multe dintre proiectele lor, inclusiv în 2027 Ucraina în Europa, eu nu înțeleg lucrurile astea, eu cred că Vladimir Putin este cel mai mare susținător al integrării Ucrainei în Europa în acest moment, Viktor Orbán fiind acolo, el va pune veto. Ei zic: Nu va mai pune veto, pentru că noi o să aplicăm Articolul 7. În fața unui Viktor Orbán care câștigă alegerile cu suport american, să pui Articolul 7, să-l scoți de la vot, e un pic cam mult. Pentru că omul ăla tocmai a câștigat alegerile, presupun că le va câștiga. Deci, Bruxelles-ul în acest moment va trebui să facă totul ca Viktor Orbán să nu câștige alegerile. Să piardă alegerile, pentru că asta va fi. Deci bătălia din Budapesta nu este despre Budapesta. Este despre America-Trump, Bruxelles-Europa. Asta e bătălia pe care o vedem la Budapesta. N-are nicio legătură cu mica țară, iertați-mă, irelevantă strategic, care este Ungaria.”

