Banc | Bulă, Bubulina și date-ul nocturn din parc

18 dec. 2025, 16:27, Bancuri
Bancul de la această oră, propus de Gândul, este despre Bulă, Bubulina și date-ul nocturn din parc.

Așadar…. Bulă și Bubulina se duc în parc. Se așază în iarbă… ea timidă, el îndrăzneț… Pe măsură ce se lăsa noaptea, mai multe cupluri de îndrăgostiți se așezau în iarbă, în jurul lor. La un moment dat, ea romantică:
– Bulă, ce frumos cântă greierii!
El, nervos, îi spune cu o voce iritată:
– Bubulino, nu sunt greieri, sunt fermoare!

