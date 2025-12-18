Prima pagină » Actualitate » Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv într-un dosar de escrocherii cu fonduri europene

Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv într-un dosar de escrocherii cu fonduri europene

18 dec. 2025, 17:33, Actualitate
Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv într-un dosar de escrocherii cu fonduri europene

Patricia Potra, nepoata mercenarului Horațiu Potra, a fost arestată preventiv într-un dosar de înșelăciune, fiind acuzată că ar fi obținut peste 25.000 de euro de la mai multe persoane, sub pretextul oferirii de servicii de consultanță pentru accesarea fondurilor europene.

Faptele ar fi fost comise în perioada 2022–2025, interval în care Patricia Potra ar fi încheiat contracte fictive de consultanță, încasând sume de bani fără a oferi, în realitate, serviciile promise.

Patricia Potra, nepoata mercenarului Horațiu Potra, a fost arestată preventiv

Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj, „din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2022–2025, o tânără de 25 de ani, din localitatea Mănăstireni, ar fi indus în eroare nouă reprezentanți legali ai unor societăți comerciale din județele Cluj și Mureș, determinându-i să achite diferite sume de bani în baza unor contracte de consultanță privind obținerea de fonduri europene, cu promisiunea întocmirii și depunerii documentației aferente, însușindu-și ulterior sumele încasate fără a mai presta serviciile asumate”.

Surse apropiate anchetei, citate de Ziarul Clujean, susțin că Elena Potra, mama Patriciei, ar fi folosit funcția pe care o deținea la APIA Cluj pentru a atrage potențiale victime. Cele două ar fi promis că se vor ocupa de întregul proces de întocmire și depunere a proiectelor europene, însă, după încasarea avansurilor, comunicarea cu beneficiarii ar fi fost întreruptă, iar proiectele nu ar fi fost niciodată depuse.

Patricia Potra a fost arestată marți

Marți, 16 decembrie 2025, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus arestarea preventivă a Patriciei Potra pentru 30 de zile, sub acuzația de înșelăciune în formă continuată. În hotărâre se precizează:„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr. 2150/187/P/2025 din data de 16.12.2025 şi, în consecință, în temeiul art. 226 alin. 1 şi 2 raportat la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 de zile, de la data de 16.12.2025 până la data de 14.01.2026, inclusiv, a inculpatei Potra Patricia Lorena… sub acuzația de săvârșire a infracțiunii de înșelăciune în formă continuată (11 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) (2) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen”.

Firme ÎNȘELATE cu proiecte europene. Cum s-a întâmplat totul

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Rețetă ciorbă de burtă de post | Cele două ingrediente cu care să înlocuiești smântâna și burta de vită
16:54
Rețetă ciorbă de burtă de post | Cele două ingrediente cu care să înlocuiești smântâna și burta de vită
POLITICĂ Petrişor Peiu: „Măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică”
15:59
Petrişor Peiu: „Măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică”
ACTUALITATE Crăciunul poate dăuna grav SĂNĂTĂȚII. Cine sunt cei mai expuși riscurilor euforice de Sărbători
15:40
Crăciunul poate dăuna grav SĂNĂTĂȚII. Cine sunt cei mai expuși riscurilor euforice de Sărbători
INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
15:16
Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
ACTUALITATE Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
15:14
Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
ULTIMA ORĂ Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
15:12
Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Astronomii au observat cum o stea neutronică adormită „s-a trezit la viață”
FLASH NEWS Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu îl înlocuiește pe Sebastian Burduja la șefia PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector
17:21
Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu îl înlocuiește pe Sebastian Burduja la șefia PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector
TEHNOLOGIE Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor
17:13
Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor
ULTIMA ORĂ Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România
17:03
Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România
FLASH NEWS Cea mai bogată familie din India, Ambani, l-a primit pe Messi în vizită la sanctuarul de lei
16:58
Cea mai bogată familie din India, Ambani, l-a primit pe Messi în vizită la sanctuarul de lei
FLASH NEWS România are cea mai mare inflație din UE. Media europeană este de 2,4%, noi ne apropiem de 9%, dublu față de următoarea țară din clasament
16:42
România are cea mai mare inflație din UE. Media europeană este de 2,4%, noi ne apropiem de 9%, dublu față de următoarea țară din clasament
CRĂCIUN Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică felicitarea lor de Crăciun
16:29
Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică felicitarea lor de Crăciun

Cele mai noi