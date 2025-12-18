Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv într-un dosar de escrocherii cu fonduri europene

Patricia Potra, nepoata mercenarului Horațiu Potra, a fost arestată preventiv într-un dosar de înșelăciune, fiind acuzată că ar fi obținut peste 25.000 de euro de la mai multe persoane, sub pretextul oferirii de servicii de consultanță pentru accesarea fondurilor europene.

Faptele ar fi fost comise în perioada 2022–2025, interval în care Patricia Potra ar fi încheiat contracte fictive de consultanță, încasând sume de bani fără a oferi, în realitate, serviciile promise.

Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj, „din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2022–2025, o tânără de 25 de ani, din localitatea Mănăstireni, ar fi indus în eroare nouă reprezentanți legali ai unor societăți comerciale din județele Cluj și Mureș, determinându-i să achite diferite sume de bani în baza unor contracte de consultanță privind obținerea de fonduri europene, cu promisiunea întocmirii și depunerii documentației aferente, însușindu-și ulterior sumele încasate fără a mai presta serviciile asumate”.

Surse apropiate anchetei, citate de Ziarul Clujean, susțin că Elena Potra, mama Patriciei, ar fi folosit funcția pe care o deținea la APIA Cluj pentru a atrage potențiale victime. Cele două ar fi promis că se vor ocupa de întregul proces de întocmire și depunere a proiectelor europene, însă, după încasarea avansurilor, comunicarea cu beneficiarii ar fi fost întreruptă, iar proiectele nu ar fi fost niciodată depuse.

Marți, 16 decembrie 2025, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus arestarea preventivă a Patriciei Potra pentru 30 de zile, sub acuzația de înșelăciune în formă continuată. În hotărâre se precizează:„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr. 2150/187/P/2025 din data de 16.12.2025 şi, în consecință, în temeiul art. 226 alin. 1 şi 2 raportat la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 de zile, de la data de 16.12.2025 până la data de 14.01.2026, inclusiv, a inculpatei Potra Patricia Lorena… sub acuzația de săvârșire a infracțiunii de înșelăciune în formă continuată (11 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) (2) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen”.